Milan Petrák

Rasismus znamenal milióny zmařených životů a zničených lidských osudů. Otřesná zkušenost s ním vedla k tomu, že byl právem postaven mimo zákon. Jak už to chodí, ideologické kyvadlo překmitlo z jedné extrémní polohy do druhé a stíháno začalo být vše, co může rasismus třeba jen vzdáleně připomínat. Příklady? Některé díly Toma a Jerryho byly staženy z televizního vysílání, protože si v nich hrdinové začerní tváře, nebo se ocitnou na ostrově, kde žijí kanibalové.Novozélandská zpěvačka Lorde se dočkala obvinění z rasismu kvůli svému hitu Royals, jehož text si bere na mušku zbohatlické moresy popových hvězd. Lorde kromě jiného zpívá o zlatých zubech, šampaňském značky Cristal a autech Maybach, což jsou všechno atributy černých hiphoperů. Zpívat o nich je údajně rasistické. Lorde se zase pro změnu pustila do své kolegyně Seleny Gomezové za to, že není dostatečně feministická.Dokonce i vánoční píseň „Do They Know It´s Christmas Time?“ (Vědí vůbec, že jsou Vánoce?) je podle novináře Bena Nortona „rasistická a neokolonialistická“. Prý naznačuje, že afričtí černoši jsou tak hloupí, že netuší, kdy se slaví Vánoce.Zdá se, že čím méně dochází k projevům rasismu a šovinismu, tím více lidí je z těchto postojů obviňováno. Co s tím? Mám návrh. Místo, abychom politickou korektnost zavrhovali, použijme ji. Její pravidla slouží k tomu, aby se příslušníci rasových, etnických či sexuálních menšin necítili uraženi. Copak nejsou dnes rasisté a šovinisté také v menšině? Rozšiřme tedy dobrodiní politické korektnosti i na ně. Nahraďme urážlivé termíny alternativními. Zde je návrh slovníčku, který dovede politickou korektnost k dokonalosti:fanatik - osoba s nadměrně vyvinutým skupinovým myšlenímmužský šovinista – muž s nadbytkem testosteronusexuální obtěžování - nezávazná nabídka intimního kontaktusexuální agrese - překonávání averzního přístupu intimního partnerarasista – osoba koncentrující se na barvu pletifašounský – upřednostňující nekompromisní způsob vedeníislamofob – osoba s alternativním názorem vůči muslimůmhomofobní – vyzdvihující heterosexuální orientacisexistický – nesoucí asociaci s libidemnacista – osoba s mimořádně alternativním světonázoremxenofobní – nedokonale internacionálnígenderové stereotypy – neprogresivní postoje k rozdílům mezi pohlavímiurážlivý vůči někomu – silně zdůrazňující něčí alternativní vlastnostipředsudek – alternativně pokrokový postojprimitiv – osoba netrpící kognitivní komplexitouburan – osoba s přímočarým vyjadřovánímAž se toto názvosloví vžije, zmizí z lingvistického světa černoši i rasisti, feministky i šovinisté. O to více se možná v našem reálném světě budeme nenávidět. Ovšem k tomu již dochází tak či tak, jak dokazují názorové rozklížené USA. Zkrátka ani se snahou někoho neurazit se to nesmí přehánět.