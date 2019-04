Milan Šmíd

Česká republika dostane další televizní zpravodajský kanál, který doplní nabídku veřejnoprávního ČT24. Alespoň tak praví včerejší tisková zpráva televize Prima oznamující, který by se měl objevit na našich obrazovkách „během následujících dvanácti měsíců“. Zda pod hlavičkou CNN Prima News najdeme v rámci ohlášeného partnerství s firmou CNNIC lokalizované mezinárodní zpravodajství CNN menšinově doplňované domácími zpravodajstvímnebo zda vznikne výhradně národní zpravodajský kanál, který se chlubí spoluprací s CNN z marketingových důvodů, jak to udělala u rakouských sousedů zpravodajská televize OE24.tv , nelze z tiskové zprávy, mající propagační charakter, vyčíst. Kromě toho se zde píše:což nevylučuje nějaké změny.V každém případě je tento krok televize Prima důkazem, že čeští majitelé Prima Holding jsou schopni reagovat na proměnlivé mediální a společenské prostředí lépe, než ze zahraničí dálkově řízená televize Nova. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že k rozhodnutí Primy pokusit se o novou zpravodajskou televizní stanici vydláždil cestu Jaromír Soukup s televizí Barrandov.Skutečnost, že neuvěřitelně amatérské a primitivní Soukupovy „Moje zprávy“ byly schopny i v konkurenci dalších televizních stanic, dokonce v časech prime time, přitáhnout pozornost desítek tisíc lidí, odhalila segment diváků, jehož existenci teď bude chtít Prima komerčně využít.Jací jsou to diváci? Jsou to především odmítači veřejnoprávního zpravodajství ČT24 a víceméně všech tzv. mainstreamových médií. Jsou to čtenáři Parlamentních listů a jim podobných webových stránek, kteří by chtěli mít pro své alternativní názory také svého „mainstreamového“ reprezentanta. Tuto roli jim zatím plní Jaromír Soukup jen částečně; jak ukazují čísla sledovanosti, většinou se tak děje při rozhovorech s prezidentem Zemanem.Televize Prima se k uvedenému segmentu diváků obrací již delší dobu. Stačí si připomenout tři roky starou epizodu masáže ze strany vedení podniku snažící se seřadit redaktory do té správné názorové lajny. Od června 2017 se na facebooku Primy a také na její zpravodajské webové stránce objevuje rubrika „Názorů bez cenzury“ . Nedávno zde našla azyl se svojí Ranní kávičkou (denní dávka informací k hlavnímu proudu) Tereza Spencerová; komentáře Petra Žantovského nebo Benjamina Kurase jsou tu denním hostem.Na sociálních sítích a na internetu jsem se setkal s pohoršenými reakcemi na uzavřenou smlouvu mezi Primou a CNN. Cosi ve smyslu – jak mohla ta čestná a poctivá CNN se dát do party s tou hroznou Primou, která vychází vstříc populistickým pohledům na svět? Podle mého názoru adorování CNN (protože ji nemá rád Trump) a apriorní zavrhování Primy není vůbec na místě. Byznys je zkrátka byznys.Kromě toho nechápu, proč se stavět proti jednomu z největších výdobytků demokracie, tj. svobodě a pluralitě médií. Pokud nebude CNN Prima News lhát a podvádět, a jestliže nebude záměrně deformovat náš pohled na svět, proč ji předem odsuzovat, ne-li přímo odpírat místo na slunci, když se to zrovna někomu nelíbí. Nehledě na to, že přechod obsahu Soukupových vyprávěnek na profesionální mainstreamovou úroveň dává větší šanci, že tenhle obsah bude podléhat lepší veřejné kontrole a případnému potrestání za fauly, kterých by se mohl dopustit.Když to Američané vydrží s Fox News, proč bychom se měli předem hroutit kvůli příchodu CNN Prima News, zvláště když zatím vůbec není jisté, jak ten nový zpravodajský program bude vypadat.