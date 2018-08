Milan Zelený

Když jsou živí, říká se jim „Boots on the ground“ (Půllitry na zemi); když je někdo zabije, tak jsou „heroes“ (hrdinové).

Během psaní tohoto blogu zemřel herec Ilja Racek. Můj oblíbený, i když živý. Do Vinohradského přišel v r. 1966, spřátelil se s Josefem Bláhou, který ho přivedl na střechu divadla. Tam s námi sedávali ti herci, kteří měli rádi kluky z komparsu (nebylo jich moc), a vyprávěli jsme si o životě. Já byl tehdy ještě v uniformě, ale za rok už jsem byl v Americe. Nečekal jsem na rok 1968 – i o tom jsme hovořili: proč nejsou v ČR sovětské vojenské jednotky, když všude kolem už jsou? Je to jen otázka času, říkali jsme si; jen já to ale vzal vážně. Vždy jsem cítil, že je cennější zůstat živým, než být mrtvým.

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.

Čínské přísloví

Nejvíce oslavují mrtvé hrdiny různí jako-Trumpové a evropští „trumpíci“, kteří mladé muže posílají na nepromyšlené, často nesmyslené a politicky motivované akce solidarity úředníků a „činitelů“ po celém světě. Už jste někdy viděli nějakého „Trumpa“ na bojištích, která osobně a často rozmarně rozpoutali? Solidarita namísto spolupráce! Jaký prohnaný „dobrák“ to asi vymyslel? Solidarita bez spolupráce je přece prázdné gesto politiků, straníků, lidí nezodpovědných a často i neznalých. Nemusím zrovna ty, kteří jsou s mým úsilím „solidární“; osobně dávám přednost spolupracovníkům.Vždy bychom si měli více vážit svých i našich hrdinů živých – bylo by pak méně i těch hrdinů mrtvých.Česká kultura se po roce 1990 výrazně zaměřuje na minulost, někdy i na minulost již výrazně vzdálenou. Vidiny a představy budoucnosti, tj. to jediné, co můžeme, alespoň my-ještě-žijící, společně sdílet, jsou až programaticky ignorovány. Fetiš historie a ignorování budoucnosti, tj. žití ze dne na den, není však příliš moudré.Minulost už prostě byla. Nemůže nám ani napovědět co dělat v dnešním, mladém, rychle se měnícím, digitálním a technologickém světě. Naše opájení se minulosti nesahá jen k předkomunismu a postkomunismu. Vracíme se až k věrozvěstům, náboženským blouznivcům, upáleným, zavražděným, vyhnaným a zlikvidovaným. Snažíme se čerpat sílu ze smrti obětovaných. Čím mrtvější je Čech, tím slavnější, obdivovanější a inspirativnější je. Tím více věnců a stuh, svíček a slz, atp. Nevyvažujeme je ale vidinou, aspirací, touhou – anebo i vírou, v lepší, nebo alespoň naší – budoucnost. Většina našich hrdinů, vzorů, příkladů, inspirací a zdrojů naší hrdosti i pýchy – jsou mrtví.Je jistě žádoucí znát své vlastní dějiny, učit se z minulosti, obdivovat a učit se z úsilí našich předků. (Sám jsem napsal studii; historie zůstává mojí hlavní četbou.) Něco úplně jiného je však fetiš minulosti: protože jsme byli velcí v minulosti, jsme nepochybně „velcí“ i dnes. Není tomu tak.Problémem historického bádání je neschopnost pochopit kontext doby. Přepisujeme svoji minulost pohledy z kontextu vlastní doby, tj. dle současného vzdělání, hodnot a způsobu myšlení. Přestáváme tak chápat naše slavné předky, od poutních Věrozvěstů, přes cizího Karla IV, našeho Komenského, až po všechny ty vlastní Batě, Křižíky a Čapky, jen tak namátkou. V čem jsme se alespoň přiblížili k jejich vidinám, úsilí, snům a obětem? V čem jsme lepší?Budoucnost je to jediné co dnes můžeme všichni sdílet. Přítomnost se stává budoucností každou vteřinou. A minulost? Tu nelze sdílet s nikým: minulost už byla – je mimo náš kontext, i přes ty věnce, stuhy, proslovy a slzy.Budoucnost je dar. Važme si svých darů, važme si své budoucnosti – udělejme vše pro to, abychom ji byli hodni, abychom si ji zasloužili. Přestaňme plakat a kvílet nad tím co bylo, a již nikdy nebude. Naučme se hledat, vytvářet a těšit se z toho, co nikdy nebylo – tj. to jediné, co nás může spojit.Politicky, kulturně, vzdělanostně a rasově rozpolcená společnost už není společností silných, spolupracujících a cílevědomých jedinců, ale bojištěm ztracených, a často i zatracených, skupin, partají, bojůvek, praporčíků a nositelů nesmyslných billboardů, hesel, transparentů, vlaječek a korouhví – bez jakéhokoliv propojení, sdílení, spolupráce a cílevědomosti. Pro Ameriku je to spíše pochopitelné; ale pro jedno malé „město“, v té naší překrásné kotlině, je to hřích.S fetiší historie přichází i fetiš financí, bank, rozpočtů, dotací a státních „investic“. Dovoluji si uzavřít malou nabídkou nových pravd nové epochy - nikdy předtím nepoznané budoucnosti:Každý čtenář si jistě může odvodit celou řadu podobných pravidel. Není to cvičení zcela zbytečné: člověk se mnohému naučí a mnohé pochopí i sám. Učí tak i druhé.Váš,Milan Zelený