Miroslav Bobek

Přerov a Kutná Hora. Česká republika v květnu 2018...

V průběhu jediného týdne jsem zaznamenal hned dvě alarmující zprávy o slonech.Zpráva první: „Tlupa cirkusáckých slonů vyděsila Přerov, vypravili se na výlet do centra“. Šlo o tři slony africké z cirkusu Humberto, kteří se na přerovském náměstí volně procházeli mezi lidmi a na které nepříliš důsledně dohlíželi čtyři ošetřovatelé.Zpráva druhá: V myčce u čerpací stanice v Kutné Hoře zachytili kolemjdoucí na video, jak samici slona indického z cirkusu Ohana myje zřízenec autošampónem a tlakovou vodou. Velmi tristní jsou zejména okamžiky, kdy se slonice snaží chobotem zabránit, aby jí šampón tekl do očí.Obě tyto zprávy by patřily spíš do 19. než do 21. století a jsou mimořádně znepokojující hned ze dvou pohledů.Zejména v prvním z obou případů šlo o situaci, která byla potenciálně velmi nebezpečná a mohla by hraničit s obecným ohrožením z nedbalosti. Sloni nemají na zalidněném náměstí co dělat! V situaci, kdy by z jakéhokoli důvodu propadli panice – a k tomu může stačit velice málo –, byl by k tragédii jenom krůček. Incidentů s vyděšenými slony, které se neobešly bez lidských obětí, je ostatně z minulosti známa celá řada.Pokud jde o slony samotné, cítím hlubokou lítost, která se mísí se vztekem. Když už chceme slony – ty skvělé, vysoce inteligentní tvory – držet v lidské péči, pak pokud možno v přirozené sociální struktuře, v co možná nejvhodnějších prostorách a s tou nejlepší možnou péčí. Bohužel využívání slonů v cirkusech se ukazuje být s těmito požadavky v naprostém rozporu. Nejen neustálé stěhování, ale také prazvláštní způsoby „péče“, včetně mytí autokosmetikou v myčce, jsou výsměchem civilizovanému vztahu ke zvířatům a v Evropě 21. století by měly být naprosto nemyslitelné.A to jsem, pěkně prosím, zachytil jenom dvě zprávy… Nechci se domýšlet, co všechno se děje, aniž se o tom dozvíme.