Miroslav Žák

Po posledním rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci již neexistující firmy H-systém a lidí, kteří byli touto firmou poškozeni, zavládlo v České republice všeobecné pobouření, dokonce i mezi politiky. Včetně presidenta, předsedy vlády, ministrů, poslanců a dalších. Všichni společně tvrdí, že s právním systémem v České republice je něco v nepořádku, když může vynést takovýto rozsudek. Stejného názoru je například i pan prezident Zeman. Postižení majitelé domů se mohou odvolat k Ústavnímu soudu, ale obávám se, že ani toto odvolání nemá odkladný účinek. Postižení majitelé domů se budou muset pravděpodobně do měsíce vystěhovat. Nejlepší ze všeho by tedy asi bylo obstarat peníze, které potřebuje neuspokojený konkurzní správce a teprve potom hledat, kdo a kam miliardy, které po firmě H-systém zbyly, zašantročil.A právě zde se otevírá nevídaný a netušený prostor pro politiky všech denominací a zabarvení, počínaje panem presidentem a jeho lidmi, například bohatým kancléřem Minářem. Nikoho z nich by jistě nepoškodilo, kdyby věnoval jeden měsíční plat na konto majitelů domů, kteří se mají do měsíce vystěhovat a které by mohlo vzniknout. Bohatí lidé, jako je například kancléř Minář, by mohli jistě poskytnout i daleko více.A to nemluvím ani o lidumilném multimiliardáři Andreji Babišovi. Ten by mohl věnovat ze svého alespoň deset milionů. Dále by mohl prodat ze svého majetku firmu Krahulík. No, právě tu, která produkuje nejjedovatější buřty na českém trhu. Jednak by získal peníze na dobročinné účely, v tomto případě pro majitele domu v Horoměřicích a potom by mu ta firma již přestala dělat ostudu, a to není vůbec zanedbatelné. Jestliže se Andrej Babiš spokojí pouze s úlohou mediátora mezi postiženými bytovými družstevníky a konkurzním správcem, nechá si utéct mezi prsty jednu ze svých největších životních příležitostí.Kdyby se do této pomocné akce zapojili všichni čeští parlamentní politici, dále soudci, případně další mecenáši, jistě by konkurzní správce získal potřebnou částku rychleji a jistěji, než prodejem domů v Horoměřicích a celá akce vystěhování by se potom stala zcela zbytečnou. Koordinovat celou svépomocnou akci by mohla například Česká strana sociálně demokratická. Vždyť právě ČSSD vznikla původně jako svépomocný spolek, proto byla mezi těmi nejubožejšími tak populární.