Mnislav Zelený Atapana

Vážená paní Evo Kislingerová z Neviditelného psa, promiňte mi, ale z vašeho vyjádření k Sentinelcům a k jejich obraně vlastního teritoria ze dne 3. 12. 2018 čpí bělošská nadřazenost a nadutost. Ta nedovoluje jiným lidem nechat jim sdílet své vlastní hodnoty a své způsoby života. Všichni mají podle vás žít tak, jak žijeme my, protože si myslíme, že tak je to jedině správné. Nepřijímáte žádnou jinou pravdu a vlastně jim chcete vnucovat naše systémy bytí. Hovoříte o nich jako o primitivech. Ano, jsou to „jen“ sběrači, lovci a rybáři. Ale i to je svébytná kultura! I to je kultura, která má své zákony, své hodnoty, svůj jazyk, svůj boj dobra a zla, svou víru o lidské existenci na Zemi. I tato kultura vybudovala svoji mytologii, víru, zpěvy, tance, hudbu. I tato kultura má právo na svoji existenci, jako ta naše. Ti, kteří se bránili zabitím vetřelce, nazýváte vrahy. Podle vás, ti, kteří zabíjeli nezvané nacistické vojáky do Polska nebo kamkoliv jinam do Evropy a bránili se, jsou vrahové? A litujete, že proti nim nezakročí Spravedlnost? Váš postoj je dost urážlivý, bělošsky nafoukaný, nadřazený, rasistický. Přesně tak se chovali conquistadoři, když dobývali Ameriku, Austrálii nebo Afriku. Nesli jim náš způsob života, protože podle nich byli primitivové a museli je takzvaně naučit našemu chování, naší kultuře tak, jak chcete udělat ze Sentinelců. Sdílíte přesně myšlenky obhájce španělského dobývání světa filosofa a teologa Juana Ginéseho Sepúlvedy ze 16. století, který zdůrazňoval kulturní podřazenost a méněcennost indiánů a z toho plynoucí legální právo Španělska na jejich podmanění. Indiáni proto musí přijmout nadvládu tzv. civilizovaných a rozumem obdařených lidí, což jsou podle Sepúlvedy právě Španělé. Indiáni měli podle něj přijmout křesťanství a vyšší kulturu evropskou i pro nutný rozvoj Španělského království. Tenkrát si z nich udělali otroky, nebo si je předělali na náš způsob života. A jak to dopadlo? To všichni víme. Vyhubili jich na milióny, protože se nechtěli přizpůsobit naší cestě.Primitiv je milá paní, kdokoliv, i ten, který třeba žije i v našem luxusu, ale chová se primitivně. Může to být kdokoliv z nás. Sentinelce, podobě jako amazonské indiány a všechny, kteří žijí v „náručí“ přírody a neprotiví se jí, naše věda již více než 50 let správně nazývá jako přírodní národy. To vám asi uniklo. Jsou to národy žijící tak, že neničí své životní prostředí, jak to naopak úspěšně děláme my, pyšníci se, jak jsme kulturní.Sentinelci na svém ostrově žijí údajně 60.000 let, což o něčem také vypovídá. Kde jsme my byli před 60.000 lety??? Kolik jsme v našem vývoji k našim zákonům, které tak velebíte jako potřebné a správné pro všechny na této planetě, kolik jsme vyhubili lidí? Milióny a milióny. Kolik jich vyhubili Sentinelci? Kolik jsme zničili měst a kultur a národů, když jsme jim vysílali signály o společném soužití, ovšem pod kuratelou jedné, silnější vítězné strany? Jednou to byla jedna na východ od nás, podruhé druhá na západ od nás, nyní je to další kuratela. A Sentinelci zřejmě velmi dobře, tedy ne primitivně, ale moudře, jsou schopni přežít, a nejen přežít, ale žít tisíce let v nehostinném tropickém lese svého ostrova. A zjevně jsou tam spokojení a šťastní. Jakpak byste tam žila asi vy, paní Kislingerová, kdybyste se tam narodila? Určitě byste taky mávala oštěpy na nezvané vetřelce. A jak byste tam žila, kdybyste se tam teď náhle ocitla rovnýma nohama? Asi byste dlouho nepřežila, i kdyby jste měla tři vysoký školy a čtyři tituly.A že by snad Sentinelci mohli někdy někoho od nás přijmout? A jako proč? Tady nejde o to, zda by ho uživili nebo ne. Jde o to, že oni si za tu historickou dobu vytvořili imunní soužití s místními nemocemi, baktériemi a viry, tak jako my s těmi našimi, a jakýkoliv příchod cizáka by přinesl jiné viry a baktérie, na které by všichni velmi rychle vymřeli, protože nemají obranné látky. A oni to samozřejmě dobře vědí, cítí, že cizinec je nebezpečný hlavně z tohoto důvodu. Podobně k tomu docházelo mezi indiány Ameriky, kdy převážné procento mrtvých nebylo zapříčiněno válkami a bitvami, ale zavlečením našich běžných chorob, které byly pro ně smrtonosné. Je to, jako kdyby přijel nějaký ET z dalekých cizích planet, tak by hned šel do dlouhodobé karantény, jinak by nás mohl zamořit pro nás neznámými a nebezpečnými nemocemi.Sentinelci se jednoduše brání a mají na to nárok a právo dokonce i podle naších zákonů. Nezvaného hosta do našeho doma i my jednoduše vyhodíme, i když je to našinec, o ET nemluvě. Sentinelci se chovají jako správní vlastenci a tuší, že jim cizinec přinese pouze zkázu, nic jiného. Anebo nás Sentinelci snad agresivně ohrožují? Jejich signály jsou barbarské, jak píšete paní Kislingerová. Ano, mají jen luky, šípy a oštěpy, tak se brání těmi zbraněmi, které mají. U nás bychom se, pravda, bránili asi jinými zbraněmi, které by asi tak barbarsky nevypadaly. Jasně, oštěp je pro náš barbarský, revolver či kulomet, který podobné lidi kosí na celém světě po tisících, pro nás tak barbarský není. Jistě, zabít někoho oštěpem je jaksi z prvního plánu, z očí do očí. To nám připadá barbarský. Kosit tisíce lidi na dálku našimi samonosnými střelami je jaksi z druhého plánu, kdy se těm tisícům nedíváme do očí. A to je nám bližší. Nemažeme se přímo jejich krví. Takže je to asi lidštější, že?Na závěr píšete, že: „ Je ovšem nejvyšší čas začít určovat pravidla a vysílat do světa jasné signály srozumitelné i těm, jejichž představy o společném soužití jsou na hony vzdáleny naivním ideálům misionářů.“ To je přímo děsivé zakončení vaší glosy zaobalené do slova „soužití“, kdy bychom vlastně měli likvidovat cokoliv cizího, cizí kulturu, cizí obyvatelé z této naší planety. Kdo nejde s námi, jde proti nám, že? Pro pár stovek barbarů přece nenecháme naplano a bez využití nádherný ostrov pro naše nenasytné turisty. Za rok by tam přece mohly stát tisíce bungalovů a hotelů, a mohly by nám vynášet milióny dolarů. To je přece pro nás skvělá budoucnost, že paní Kislingerová? A na pár Sentinelců se brzy zapomene.