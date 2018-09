Olga Richterová

Má to smysl!

Dnes se nám ve Sněmovně podařilo s Piráty prosadit dvě super věci. Děkuju moc všem, kteří podpořili i v opakovaném (proč to zpochybnili poprvé?!) hlasování můj pozměňovák cílící na lidi s celiakií či s jinými dietními omezeními. Ale vezmu to popořádku. První věc, kterou se podařilo schválit a jde do Senátu, jsme řešili s Piráty 9 let a máme ji v programu. Sněmovna schválila návrh Vojtěcha Pikala, který uzákoňuje při souběhu voleb pořádat obecní a krajská referenda ve stejné místnosti a se stejnou komisí. Tím se jednak ušetří při pořádání referend, ale hlavně se všem občanům výrazně ulehčí možnost se v referendu vyjádřit. Díky souběhu, a bez uměle vytvářených překážek, pak bude snazší dosahovat v referendech potřebného kvora pro jeho platnost.Druhá záležitost, sociálně šetrná, se týkala povinné výplaty části podpory v poukázkách. Lidé, kteří mají zdravotní problémy a vyžadují specifickou formu diety předepsanou lékařem (např. nesnášenlivost lepku, intolerance laktózy), budou nově dostávat podporu pouze v penězích, protože potřebují chodit do specializovaných prodejen. A ty poukázky většinou nepřijímají. Spolu s omezenou nabídkou obchodů, které poukázky přijímají, by byl jiný než námi prosazený stav hned dvojí diskriminací.V tomto smyslu mě opravdu fascinuje argumentace po schválení mého návrhu (velmi neobvyklé, většinou se schválí a "jede se dál"): a co teď chudáci doktoři, na které se vrhnou všichni “nepřizpůsobiví”, kteří budou chtít “napsat dietní režim”?Ta zmiňovaná onemocnění se opravdu nediagnostikují od stolu, zpravidla jim předchází celá řada podrobných a nejen časově náročných, ale i nepříjemných vyšetření. Pakliže lékař u svých pacientů vede poctivě zdravotní dokumentaci, jsou výsledky takových vyšetření v ní obsaženy. Pokud ne - poctivý lékař taková vyšetření nejprve provede. Argumentace podsouvající nám, že je přednější, “aby doktory nikdo neotravoval”, než zájem pacienta, který si ale za poukázky těžko koupí takové jídlo, které ve svém stavu potřebuje, mi přijde jako z jiné planety.O to radši jsem za své pirátské spolupozemšťany. A ještě jednou gratulace nám všem, že bude reálná možnost těch místních referend.PS: Ačkoli přes přímluvy paní ministryně Maláčové se používání poukázek jako takových zrušit nepodařilo, poslanci souhlasili s přijetím i řady dalších výjimek, kdy bude možné vyplatit přímo hotovost.Bude se to týkat například lidí, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni a je pro ně problém si za poukázku nakoupit, protože si do obchodu jednoduše nedojdou. Dále půjde o lidi s přiznaným třetím a čtvrtým stupněm invalidity nebo osoby starší 70 let.