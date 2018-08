Ondřej Soukup

Před dvaceti lety se na mladíky, kteří si pronajali na léto chátrající dům v bývalé židovské čtvrti, dívali skrz prsty. To, co měla být jen nepříliš výdělečná zábava na léto, se dnes změnilo na atrakci, za kterou do Budapešti míří tisíce turistů.Navštívené podniky:Paulay Ede u. 33Király u. 46Kazinczy u. 14Tőzoltó u. 22