Patrik Nacher

Tohle je opravdu hloupé a dětinské hned ve dvou rovinách. Říci lidem, pár týdnu před volbami - dejte nám váš hlas, ale nečekejte, že budeme vládnout - umí asi jen Piráti. Kdo nevěří, může se přesvědčit . Lídr Pirátů v první odpovědi sdělí, že nechce kádrovat protikandidáty, aby poté nedělal nic jiného. V zásadě jsou všichni nepřijatelní a to z různých důvodů. Pokud se ovšem rozhodl pro tento kobercový nálet, který předvádí ve všech svých rozhovorech, měl by si k tomu zjistit alespoň elementární informace, protože třeba v mém případě prostě a jednoduše lže. “Mluvím teď například o Patriku Nacherovi, který sedí v dozorčí radě firmy Pražská plynárenská Holding. To je firma, která nemá žádné zaměstnance a managementu rozděluje asi sedm milionů ročně na odměnách. Člen dozorčí rady si tam i s tantiemy přijde na nějakých 60 tisíc korun měsíčně.”, odpovídá hlavní pražský Pirát. Takže, pane Hřibe, v DR PPH neberu ani korunu a jako uvolněný předseda výboru pro výchovu a vzdělání jsem nemohl ani teoreticky.Ale pojďme dál, nevím, kolik rozhovorů ještě Zdeněk Hřib poskytne, takže mu ušetřím čas strávený hledáním v monitoringu a ověřováním si faktů. Jakmile jsem byl zvolen poslancem, vzdal jsem se pozice uvolněného předsedy výboru, a to i přesto, že nejde o exekutivní funkci (primátor, náměstek, radní) a fakt, že oba úřady od sebe dělí pouze Karlův most. Udělal jsem to čistě z principu, protože kumulovat funkce konzistentně kritizuji a znamená to dopředu rezignovat na to, dělat ty věci plnohodnotně.Jednoduché shrnutí i pro ostatní piráty, kteří jsou teď třeba ještě na moři – nepobíral jsem za dozorčí radu ani korunu a nikdy jsem nekumuloval funkce. Omluvu? Vlastně ji ani nečekám. Byla by asi na místě, ani ve volební kampani by se neměly sdělovat nepravdy, ale to by asi nebylo příliš pirátské v podání pražského lídra. Jestli tedy toto znamená ono „Pusťte nás na ně“, tak to abychom se začali trochu bát.