Pavel Svoboda

Vyhoštěním diplomatů to po vraždě agenta Skripala asi - na rozdíl od minulosti - neskončí. Možná, že bude Británie pokračovat a odebere víza těm téměř sedmi stovkám Rusů žijících v Británii, kteří nečistě zbohatli na Putinovi. Možná, že Británie i další země začaly konečně chápat, že zahrávat si s opravdovým zlem se nevyplácí. Do roku 2015 mohli Rusové, kteří slíbili investovat ve Spojeném království více než 2 miliony liber, získat pobytové vízum. Nyní britská vláda v návaznosti na kauzu Skripal začala zkoumat, zda těmito investicemi nedocházelo k praní špinavých peněz, a zda by jim tedy nemělo být vízum odebráno. K tomu se však dá podotknout několik věcí.Zaprvé, souvislost mezi počtem Rusů schopných investovat nemalé prostředky a původem těchto peněz nenapadla Brity až nyní. Dokumentuje se tím i to, jak "seriózně" berou Britové celounijní boj proti tomuto druhu mezinárodní kriminality. Možná Britové zatím pouze blokovali peníze za prodej drog či prostituci, ale peníze z autoritářských režimů jim nesmrdí. Teprve nyní v bezpečnostním kontextu asi pochopili svůj díl odpovědnosti. Tito Rusové bohatli díky spolupráci s Putinem a Kreml má nepochybně z těchto nečistých peněz také prospěch. Když se Britové stali součástí této pračky na peníze, tak Kreml nepřímo podporovali, a nemělo by je tedy překvapit, že by Británie mohla být Ruskem považována tak trochu za jeho vlastní území, kde si lze i vyřizovat účty s odpadlými agenty.Odebrání víz Rusům, kteří ve Velké Británii, tedy v potažmo v celé EU, perou špinavé peníze, by vedlo k narušení současné paradoxní situace, kdy Rusové nečistě v Rusku bohatnou a podporují Putina, ale žít se jim v Rusku nechce. Proto využívají EU jako prostor liberální demokracie, kde se jim žije pohodlně a rozhodně lépe než v Rusku. Příjemně se lidem totiž žije tam, kde prosperuje střední třída. Pro tu se vyplatí stavět divadla, kina nebo provozovat kavárny či restaurace. Střední třída je nositelem vzdělanosti, tradic a hodnot. Rusko není zemí s takovou střední třídou. Druhým paradoxem je to, že ruští zbohatlíci chtějí žít v Evropě, ale podporují režim, který se snaží rozložit liberální demokracii Západu a evropskou jednotu v EU. Lepší příklad bezcharakterního chování ve styluasi nelze nalézt.V neposlední řadě ruské řádění v Evropě není jen problémem Spojeného království. Každoroční veřejně dostupná zpráva BIS i případ hackera Nikulina ukazují, že je to i náš problém a patrně i celé EU.