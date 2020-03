Pavlína Nouzová

Today we're calling on YOU to help design antiviral proteins against #coronavirus:https://t.co/ecqJmpXaj8



Pro někoho obyčejná chřipka, pro jiného důvod objednat si půltunový nákup potravin. Nový typ koronaviru se ale pro skupinu vědců z Washingtonské univerzity v Seattlu stal i nepřítelem, kterého chtějí porazit pomocí videohry - a hlavně mozků tisíců lidí. Už před dvanácti lety vznikla hra pojmenovaná Foldit. Hráči v ní ohýbají řetězce aminokyselin a v prostoru je skládají. Tím přicházejí na to, jakou strukturu mají jednotlivé proteiny, látky, které se skládají z tisíců aminokyselin.Stěžejní tu je prostorové myšlení. Hru, která je zdarma , vyvinuli počítačoví experti spolu s biochemiky. Její základní myšlenkou je, že s trojrozměrným modelem si poradí spíš člověk než počítačový program. Člověk pracuje s představivostí, počítač zjednodušeně “počítá” a kombinuje možnosti. A tak když daný prostorový problém zkusí vyřešit tisíce lidí… Mohou být efektivnější než umělá inteligence.Foldit už v minulosti zaznamenal úspěch , když lidé pátrali po podobě proteázy retroviru M-PMV, enzymu, který je důležitý pro rozmnožování viru HIV. Vědci dlouhé roky hledali látku, která by dokázala zastavit činnost tohoto enzymu. Neznali jeho trojrozměrnou strukturu. Na tu přišli hráči Folditu během tří týdnů.Podobný cíl mají vědci i v případě nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19. Ta už usmrtila přes tři tisíce lidí.Na webové stránky proto umístili nový “puzzle” . Koronavirus má na svém povrchu tzv. proteiny S, které se vážou na proteiny na lidských buňkách. Pokud by se tomu dokázalo zabránit, například vytvořením proteinu, který by uměl celý proces zablokovat… Mohlo by to zastavit šíření infekce.Stačí “jen” vytvořit trojrozměrný model nového proteinu, protilátky. Protože se ale proteiny různě mění, existuje nespočet variant zmíněného proteinu S ( detailněji o procesu zde ). Podle tvůrců hrají Foldit tisíce lidí. Samozřejmě není vůbec jisté, že by tato hra stavěná na kolektivní inteligenci mohla zastavit nákazu. Ale proč to nezkusit? Washingtonská univerzita už potvrdila, že ty nejzajímavější nápady otestují v laboratořích, a pokud budou zkoušky úspěšné, pošlou je do univerzitního Institutu pro návrh proteinů. Vše ale zabere nějaký čas.Do rozlousknutí problému se můžete klidně zapojit i vy. Nemusíte mít žádný titul z biochemie, stačí, když máte dobrou prostorovou představivost a vždycky vás bavil Tetris.