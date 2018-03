Petr Fiala

Paní A. N. je rozvedená. Má trochu problematickou minulost, ale umí se pěkně upravit, okouzlí skoro každou společnost, řekli byste o ní, že je atraktivní. Navíc je hodně bohatá. S vámi flirtuje, kdykoli vás potká. Na večírcích vykládá, že by si vás vzala. Má to ale háček. Má poměr s panem O. M. a pěkně jim to klape. To ale není všechno. Současně udržuje intimní vztah se slečnou K. M., které nabízí registrované partnerství. Souběžně začala taky chodit s panem S. D., kterému slibuje manželství. Nejraději by to asi nějak táhla se všemi dohromady.Je prostě hodně promiskuitní, i když se tváří, že o tom ani neví. Vám slibuje hezký vztah, před známými občas prohodí, že spolu opravíte dům a vytvoříte seriózní pár. Ovšem svých vztahů se prostě vzdát nemůže… Otázka je jednoduchá: začali byste si s ní něco? Zkuste se zeptat svých rodičů nebo nejbližších přátel, co by vám poradili. Nejspíše by vám řekli, že byste si zničili život a že jste se nejspíše zbláznili, když se na to vůbec ptáte.Každé podobenství trochu kulhá, ovšemže i toto. Politická realita je ještě mnohem horší.Pět měsíců se mě novináři vyptávali, zda ANO, anebo ne. Přitom hnutí ANO nám nikdy účast na vládě vážně nenabídlo. Protože oni nechtějí partnery, oni potřebují asistenty. Ve Sněmovně vytvořili fungující hlasovací koalici s Okamurovou SPD a KSČM. Hned, dobrovolně, ze svého rozhodnutí. Jejich propaganda tvrdí, že jsme je k tomu donutili. Je to směšné: Jak bychom to asi dokázali udělat? KSČM odezírá ze rtů Andreje Babiše každé slovo, aby ho mohla ve správné ideologické podobě zopakovat. A Tomio Okamura říká skoro stejnými slovy to, co vymyslí v centrále ANO nebo co napadne Jaroslava Faltýnka, který SPD fakticky řídí. Stačí otevřít oči a uši, dívat se a poslouchat. Tato koalice funguje zatím spolehlivě, od prvního dne Sněmovny (!) a normalizační pohodu narušily jen živly v ulicích, které donutily k odstoupení komunistu Ondráčka.Andrej Babiš se nikdy netajil tím, že preferuje jednobarevnou vládu hnutí ANO, a je mu jedno, že na ni nedostal mandát od voličů. Když zjistil, že hlasovací koalice s SPD a KSČM není pro vládu dost pěkná (kupodivu z pohledu z evropských metropolí nevypadá tak dobře, jako z Průhonic), poohlédl se po svém bývalém koaličním spojenci ČSSD. Sociální demokraty sice skoro zničil, ale oni kupodivu rádi přispěchají na pomoc. A budou si rozumět. Nakonec i vnitrostranické referendum hnutí ANO říká, že koalice s ČSSD a s podporou KSČM je přece to nejlepší.Vlastně na tom není nic divného. ANO sice samo sebe staví do středu politického spektra, ale má rádo byrokratické kontroly, rozbujelý stát, deficitní rozpočet, vysoké a složité daně a rozčiluje ho velké množství svobodných malých podnikatelů. Vykazuje tedy typické levicové instinkty, tak se jim to se sociálními demokraty a komunisty dobře objímá. KSČM si pochvaluje, že má s ANO osmdesátiprocentní programovou shodu, SPD taky, ještě se tak domluvit na referendu o vystoupení z Unie a všechny tyto strany se mohou rovnou sloučit.Navenek ANO hraje jinou hru. Občas se ale někdo od nich podřekne a veřejnosti zjeví, co ještě nemá. Nedávno exministryně Válková, kterou ANO rádo posílá do kdejaké bitvy, se autenticky podivila, proč by se měli bavit s ODS, když s ní nemají nic společného, ale jsou jim naopak blízko strany jako KSČM a SPD. Děkujeme za upřímnost, aspoň všichni vědí, na čem jsme.Ukažte mi na světě politika, který sestavuje vládu s krajní levicí, libuje si nad mírou programové shody a současně chce sestavovat vládu s pravicí. Nenajdete ho. Buďto jednám s jednou stranou nebo s druhou. Dohromady to nejde. Andrej Babiš dokáže díky svým mediím, PR a částečné společenské ztrátě soudnosti předstírat, že to jde. Jenže z vlka nejde udělat ani beránka ani hodnou babičku, jak víme už z pohádek.Tak se prosím všichni vzpamatujme. Jestliže se ANO rozhodlo řídit zemi s komunisty a extremisty a do vlády si k tomu přidat sociální demokracii, je to jen a pouze jeho rozhodnutí. A když se obě tyto koalice ve Sněmovně i ve vládě potvrdí, tak se toto „společenství“ pokusí změnit charakter našeho státu způsobem, nad kterým postupně ztratí kontrolu i Andrej Babiš.Paní A. N. je spokojena ve svých vztazích. Vás by prý ráda přibrala, pak by to všechno dala určitě do pořádku, ale vy nechcete, tak holt musí být promiskuitní. Myslím, že i doktor Plzák, kdyby ještě žil, by poradil následující věc: tak ať A. N. nejprve všechny poměry s muži i ženami ukončí, ukáže, že to myslí vážně a pak se s ní teprve začněte bavit. Jinak se s ní raději ani nestýkejte. Věřit se jí nedá ani slovo.