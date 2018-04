Petr Fiala

Neúspěch jednání o vládě mezi ANO a ČSSD je dobrou příležitostí k vyčištění povolebního stolu. Nebo spíše k vyčištění hlav. Hnutí ANO a jeho předseda už půl roku vnucují médiím, veřejnosti a politické scéně pokřivený obraz reality. Nezačneme-li ale věci vidět tak, jak jsou, neposuneme se ve vytváření demokratické většinové vlády ani o krok.Je potřeba odmítnout některé mýty, které si část médií i veřejnosti nechala vnutit. Málem jsme se v nich utopili. Rozhodně se jimi ale potápí možnost mít normální vládu s důvěrou parlamentu.Nikdy to tak nebylo. Po prvním neúspěšném pokusu nakonec sám premiér Babiš přiznal, že o podporu ani moc neusiloval. Nyní se nějaká jednání vedla tak tři, čtyři poslední týdny. Před tím taky nic. Otázka ale je, nakolik lze vyjednávání s ČSSD brát vážně, když ani na sekundu hnutí ANO neuvažovalo o základní (a po pravdě úplně minimalistické) podmínce sociálních demokratů, že trestně stíhaný premiér nemůže mít pod palcem ještě i ministerstvo vnitra. Pravda je totiž jiná. Hnutí ANO od počátku a stále usiluje o jednobarevnou vládu, která se opře o hlasovací koalici s SPD a KSČM. Řeči o koaliční vládě se zdají být jen vynuceným manévrem, jak zmást veřejnost a jak k vysněné jednobarevné vládě nakonec dospět jako k „jediné zbývající možnosti“.Tento mýtus šíří Andrej Babiš za pomoci prezidenta Zemana. Z tohoto tvrzení platí ovšem jen to, že hnutí ANO vyhrálo volby. S necelými třiceti procenty hlasů. Všechno ostatní je otevřená otázka a závisí na povolebním vyjednávání a dosažení většiny v Poslanecké sněmovně. Včetně toho, kdo bude premiérem. Tak totiž ve skutečnosti rozhodli voliči.První pokus Andrej Babiš promarnil. Ve druhém znovu ukazuje, že nechce, nemůže či nedokáže sestavit většinovou vládu. Pokud by prezident Zeman trval na své původní podmínce, pak bychom měli v nejbližších hodinách či dnech slyšet od Andreje Babiše nějaký jasný plán. Nebo by měl dostat pověření k sestavení vlády někdo jiný. Považuji za legitimní, aby takovou osobu ještě jednou a naposledy navrhlo hnutí ANO.Takové tvrzení je vlastně popíráním ústavy, která předpokládá tři pokusy. Zatím máme za sebou první, jsme někde uprostřed druhého, který ale formálně vlastně ani nezačal. Andrej Babiš přešlapuje na místě. Pokud jasně neřekne, jak a dokdy sestaví většinovou vládu, tak by měl možnost dostat někdo jiný. Mluvit už teď o předčasných volbách je nesmyl. To bychom volby opakovali tak dlouho, dokud v nich nezíská většinu Andrej Babiš sám?Překvapení z rychlého krachu jednání mezi ANO a ČSSD může napomoci poodhalit politickou mlhu, kterou tu vytváří Andrej Babiš. Nazývejme věci pravým jménem.Jsme uprostřed politické krize. Jsme v ní proto, že Andrej Babiš, který má na funkci předsedy vlády zatím bianco šek od prezidenta, nechce nebo nedokáže vést politická jednání, která by směřovala k dosažení většiny. Jednání spíše jen předstírá. Mezitím se snaží získat kontrolu nad státním aparátem. Máme za sebou osminu volebního období. Vláda slibuje všem všechno. Andrej Babiš jen upevňuje moc a usiluje o ovládnutí bezpečnostních složek. Bez důvěry, bez většiny, bez normálního postupu, který vyžadují pravidla parlamentní demokracie.Základní podmínkou, jak se z této situace dostat, je přestat uvažovat ve schématu výše uvedených politických mýtů. Jen pokud je odmítneme, může se odblokovat cesta k demokratické většinové vládě, která bude respektovat výsledky voleb a naše ústavní tradice.