Petr Fiala

Máte dobré zaměstnání a slušnou mzdu, k tomu teď i pěkné odměny, bez problému splácíte hypotéku na váš dům, můžete si dopřát hezkou dovolenou a občas zajít do restaurace? Tak svým dětem poraďte, ať nestudují a nespoří, slibte jim, že jim každému koupíte sportovní auto a luxusní dům, ještě si někde pořádně půjčte, však vám teď dají, přestaňte šetřit, slibujte a rozdávejte, co můžete, nemyslete na opravy, důchod, potíže se zdravím, prostě bezstarostně utrácejte. Však ono nějak bude. Bude líp!Připadá vám, že jsem se zbláznil? Ale kdepak… Přesně tak se chová současná vláda. Přesně takto jedná Andrej Babiš. A přesně takový postup chystá nová polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM.Předseda vlády Babiš slavnostně oznámil příznivá makroekonomická data: „Jak se vyvíjí naše ekonomika? Skvěle. Ve 4. čtvrtletí 2017 dál zrychlila, HDP meziročně vyšší o 5,5 %, narostla i spotřeba domácností o 4,3 % hlavně díky rychlému růstu platů. Vypadá to dobře i do budoucna. Předpověď na celý tento rok je růst 3,6 % a 3,3 % pro rok 2019.” Z toho určitě máme všichni radost a jako Česká republika si můžeme gratulovat. Prožíváme několikaletý ekonomický růst. Růst, který svou odpovědnou politikou založily pravicové vlády a minulá vláda ho nedokázala výrazně ohrozit. A který je především zásluhou těch, jež ho vytvářejí, tedy aktivních lidí dobře využívajících příznivé podmínky. Ale nechci se přít ani o zásluhy ani o interpretaci minulosti. Jde mi o to, co bude.Naše výsledky jsou v rámci celé Evropy nepochybně úspěchem. Nicméně je třeba dodat, že rostou všechny státy V4 a prognózy ukazují, že náš růst může být ze skupiny těchto zemí už letos nejslabší. To není problém, ale je to důrazná připomínka toho, aby si vláda nenalhávala, že jsme výjimeční a že se naše situace nemůže změnit. Zažíváme konjunkturu a správná otázka zní, jak ji využijeme. Co děláme v dobrých časech pro ty horší?Často připomínám, že Česká republika nemá zformulovány žádné priority, pokud jde o prosazování svých zájmů v Evropské unii, a už vůbec ne ve věci její reformy. Nyní je čas mluvit ještě více o tom, že vláda nemá žádnou představu o tom, jak využít dobrou ekonomickou situaci.Už půl roku zde máme vládu Andreje Babiše. V jím vysněné podobě. Jednobarevnou, s jedním každým členem vybraným přímo premiérem, podporovanou v klíčových hlasováních v parlamentu SPD a KSČM a disponující tak pohodlnou většinou. Tvrdí, že pracují naplno, že důvěru nepotřebují, že všechno zařídí. Slyšeli jste ale od vlády jedinou reformní myšlenku? Nějakou iniciativu, koncepční nápad, něco, co by se podobalo politickému programu či strategii?Pro šest měsíců jednobarevné vlády ANO bylo příznačné, že Andrej Babiš nic programového neprosazoval. Nemluvím o tom, že něco neprosadil, což by se vládě bez důvěry jistě oprávněně stát mohlo. Nenajdete ale nic zásadního, co by jeho vláda prosadit chtěla a v čem by jí ostatní bránili.V těchto dnech se úsilí Andreje Babiše soustředí na protlačení dvou věcí. S politickým programem ovšem nemají nic společného a obě byly dosud v politice demokratické České republiky nepřijatelné: aby trestně stíhaná osoba měla politický souhlas být členem vlády a aby se na vládě poprvé po skoro třiceti letech podíleli komunisté. Hnutí ANO si takovou změnu poměrů již schválilo. Nyní se bude vedení ČSSD snažit prosadit nové politické pořádky mezi svými členy.Známe ale nějakou vládní představu o důchodové reformě? Zda a hlavně jakou reformu to vlastně současná či připravovaná vláda Andreje Babiše chce? Jakým způsobem se bude snižovat byrokracie, což minimálně dvě ze tří potenciálních vládních stran slibovaly před volbami? Co konkrétně chtějí udělat? Jak učinit ze školství skutečnou prioritu? Asi nestačí zvýšit platy a to ještě tak, že to ti dobří učitelé na výplatní pásce ani nepoznají… A tak bychom mohli pokračovat. Zeptám se jinak: znáte jediný koncepční či strategický programový cíl budoucí vlády?Takováto programová a obsahová vyprázdněnost politiky tu ještě nikdy nebyla. Tradiční politika se zhroutila, to, co zde vidíme v posledních šesti měsících, je karikatura vládnutí. Program je pro ně cár papíru a už ani na ten nenapíší nic, co by Českou republiku posunulo dál a co by nám umožnilo dobře využít současnou ekonomickou situaci. Andrej Babiš si asi vážně pod vládním programem představuje, že bude jezdit po celé republice a každému slíbí, co mu na očích uvidí. Tak vláda, podle toho, kde je, rozdává budoucí obchvaty, stadiony, školy a vlastně cokoli.Desítky a teď už stovky miliard létají vzduchem jako ti pověstní pečení holubi. Ne ovšem do úst, ale do uší voličů ANO. S takovým „kouzelným měšcem“ by dokázal být premiérem kdokoli z deseti milionů občanů naší země. Jenomže měšec kouzelný není, za sliby nic nedáš a neexistenci normální, poctivé, programové vládní politiky jednou zaplatíme všichni.Ani rozhovory o budoucí vládě se příliš programu nevěnovaly. Pouze, zda se mají volit přímo starostové a kolik má být účastníků referenda nebo – zřejmě největší problém České republiky a zásadní koaliční otázka – jak zrušit tzv. karenční dobu. Jinak nic. Fráze. Bude líp.Jenomže opak je pravda: pokud promarníme konjukturu, tak po jejím oslabení bude hůř. Rozumný hospodář se v dobrých časech vždy připravoval na ty horší. Věděl, co chce a co musí udělat. Jen v pohádkách navěky existují otřásající se oslíci, bezedné měšce a kouzelné hůlky. V našem světě to všechno musejí odpracovat a zaplatit občané.Vládnout bez skutečného programu, nechovat se jako dobrý hospodář, náhodně rozdávat a systematicky projídat příznivé časy může jen ten, kdo ztratil politickou odpovědnost i smysl pro realitu.