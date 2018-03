Petr Hlaváček

Bohužel se nám v České republice rozmohl takový nešvar. Slovům a činům našeho přímo voleného, a právě inaugurovaného prezidenta republiky, totiž Ing. Miloše Zemana, se velmi často dostává jen povrchního hodnocení, a tudíž se naše hlava státu stává terčem všelijakých pomýlených komentářů. Poněvadž považuji za svou občanskou povinnost na některé z těchto dezinformací upozornit, nebo je alespoň rozporovat, dovolte mi, abych je Vám, ctěným čtenářům a bystrým čtenářkám, předložil k dialogickému posouzení.Mnozí falešní uctívači pana prezidenta si myslí, že výrazem jeho rétorické geniality je prostý fakt, že své projevy pronáší zpaměti a často v nich s neskrývanou sebejistotou cituje všelijaké velikány. Jenže to je bohužel pomluva, kterou nevyvrátí ani případné veřejné konstatování prezidentského mluvčího, že Miloš Zeman má na svém nočním stolku příručku „Výroky slavných“. Stačí si jen připomenout úvodní slova nedávného inauguračního projevu z 8. března 2018: „Moje milá ženo Ivanko, moje milá dcero Kačenko, vážený pane prezidente Klausi… atd.“ Geniální rétor, navíc v úloze státníka, by měl být schopen rozlišovat žánry. Toto nebyla rodinná sešlost klanu Zemanových a jeho obchodních partnerů, nýbrž především společné zasedání obou komor českého parlamentu. Zkrátka neprofesionální blábol, „jak vyšitej“ (řečeno Zemanovými slovy z dnes už slavného komediálního výstupu na Radiožurnálu).Raději nebudu ani připomínat prezidentské mudrování nad údajným Peroutkovým článkem „Hitler je gentleman“ – podobný text sice opravdu existuje, nevyšel ovšem v Peroutkově Přítomnosti, ale anonymně v Rudém právu. Alespoň již víme, co někdejší student ekonomie Zeman skutečně hltal v čítárně tehdejší Státní (dnes Národní) knihovny. A vůbec nemá smysl rozebírat například Zemanovy projevy v OSN, kde má jako hlava státu právo promluvit – údajně ostré řeči proti islamismu a mezinárodnímu terorismu jsou pouhým plácáním prázdné slámy, neboť bez předchozího diplomatického úsilí je můžeme označit za pouhé rétorické cvičení, patrně určené pro posluchače TV Barrandov a čtenáře Parlamentních listů. Nikoliv pro OSN.V některých specifických informovadlech českého mediálního rybníku se můžeme setkat s tvrzením, že náš pan prezident republiky je jakýmsi geniálním stratégem, který jako neporazitelný šachista přemýšlí nejméně o deset tahů dopředu. I v tomto případě se zdá, že jde pouze o ošklivou pomluvu. Zkuste si vygooglovat, jak „díky“ prezidentské ekonomické „diplomacii“ vzrostla naše obchodní výměna s Ruskem nebo „lidovou“ Čínou. Směšné. Připomeňme si například Zemanovo „strategické“ vystoupení v čínské státní televizi CCTV z roku 2014. Jakmile se náš „stratég“ vytasil s Krtečkem a svou podivnou angličtinou sděloval, že Krteček je značka, i když mladá – prý na rozdíl od pandy – soudruh moderátor ironicky podotkl, že je to také značka poněkud „maličká“. A prý to má svou symboliku: malý Krteček a malé Česko vedle velké pandy a velké Číny. A závěr estrády s prezidentem (!) ukončil větou: „Ještě je tady ten Krteček?“, k čemuž prezident (!) nadšeně opáčil: „Ano, ukážu vám ho ještě jednou.“ Inu, chová se takto geniální stratég v úloze prezidenta republiky?A jen namátkou připomínám nedávnou Zemanovu návštěvu v Rusku na podzim 2017. Zde prezident České republiky mimo jiné gratuloval V. V. Putinovi k vítězství Ruska v syrské válce. Nejenže to bylo předčasné, ale jasně to ukázalo jak Zemanovu diplomatickou neprofesionalitu, tak i jeho servilnost k Putinově autoritářské kleptokracii. A jaká geniální strategie se skrývala v Zemanově údajně ruském konstatování, že se tiskovka Putin+Zeman nemusí tlumočit, neboť i čeští novináři musí ruštině „razuměť“? To slovo totiž v ruštině vůbec neexistuje, ovšem používá je běloruština. Chtěl se snad pan prezident Zeman zastat před báťuškou Putinem běloruských disidentů? Asi sotva…A nyní k tomu nejvíce pochybnému hodnocení pana prezidenta republiky. Že prý je to geniální populista, který drží ruku na tepu dějin, ve správnou chvíli dokáže vyhmátnout, co „obyčejného člověka“ pálí atd. Opravdu si někdo myslí, že je například tak geniální neustále manipulovat s tématem imigrace? Není to už vlastně nuda? I zde si dovolím – bez výčtu dalších „geniálních“ kroků pana prezidenta – předložit hypotézu, byť poněkud zlou (anebo to považujte za bonmot!).To, že Zemanův populistický kolovrátek tak skvěle funguje, není podle mne nedoceněnou genialitou pana prezidenta, nýbrž diagnózou všech těch „uctívačů“ a „vítačů“ Zemanových. Jestliže kdysi stál s jakýmsi Konvičkou na pódiu a dnes si padá do náruče s Okamurou, tak tu nejde o jakýsi „geniální populismus“, nýbrž o pohrdání demokracií, kritickým myšlením a slušností – i ze strany Zemanových voličů. Tvrdě řečeno – pokud je někdo nezaměstnaný, v exekuci nebo třeba i těžce nemocný, jestli má někdo strach, například z vlastní budoucnosti či přítomné odpovědnosti (protože se příliš dívá na komerční televize nebo čte konspirační weby), tak to přece ještě neznamená, že za to mohou „demokracie“, „Západ“ nebo „politici“, které je třeba zničit. Jestli někdo hodlá za své osobní tragédie, byť bolestné, „trestat“ společnost, pak jde o smutnou nezralost. Guru Zeman opravdu není „geniální populista“, který realizuje nějaký svůj (pozitivní/negativní) projekt. Je především pouťovým bavičem, který se svým cirkusem nenabízí občanům katarzi a naději, nýbrž ještě větší dávku frustrace. Přirovnat bychom jej mohli ke zlému klaunovi, stárnoucímu Zorro mstiteli nebo egomaniakovi bez cíle – což však zdaleka nevylučuje, že své cíle nemají pánové Nejedlý, Mynář and Company.Ctěnému čtenářstvu tudíž předkládám hypotézu, že náš přímo volený prezident republiky a soudruh všech frustrovaných, pan Ing. Miloš Zeman, je především zářným symbolem politické neprofesionality a obecné nekulturnosti, nikoliv zneuznaným géniem smělé rétoriky, politické či ekonomické strategie nebo dokonce provozovatelem geniálně cíleného populismu. A není se čemu divit! Vždyť, jak by řekl Sir Humphrey a s ním i hnusná „pražská kavárna“, pan prezident má „jen ekonomku“. Snad proto se neustále snaží předvádět národu „svou vzdělanost“, v podivné obsesi vrhá kolem sebe vulgarismy a obklopuje se toliko přitakávači, kteří jej zároveň ovčácky-čtverácky „oblbují“.Jen tak lze možná vysvětlit skutečnost, že svými slovy a činy neustále vnáší do veřejného prostoru odpornou nečistotu, přičemž jeho údajné „bonmoty“ (odhadem z 80 % založené na zavádějících citátech s uvedením mylného autorství) se ihned po svém vyřčení mění vlastně v „malmoty“ čili „zlá slovíčka“, jak by řekl jiný klasik „české neprofesionality“. Uznávám ovšem, že tato Zemanova proškolenost (nikoliv vzdělanost!) může imponovat například notorickým sledovačům tzv. vědomostních TV soutěží. Proti gustu žádný dišputát… (abych zde také odcitoval nějakou skutečnou autoritu).Už to bylo několikrát naznačeno. Miloš Zeman je – dle naší hypotézy – především vrhačem rétorického balastu a nečistoty. Ke škodě Česka zřejmě nic více a také nic méně. Nečistota – řecky „porneia“, v obecném významu též vulgárnost, nemravnost, prostituce, je tak aktuálně převažujícím způsobem výkonu funkce prezidenta republiky i právě se rodící zemanovsko-babišovské „demokracie“.