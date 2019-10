Petr Janyška

V neděli jdou Poláci volit do parlamentu. Bude to buď anebo, obě síly jsou vyrovnané, Kaczyński versus spojená opozice. Buď se bude prohlubovat příkop mezi dvěma Polsky nebo se země vrátí do moderní Evropy. Volební výsledek poznamená zemi na dlouho dopředu. Může znamenat historický přelom, možná nejdůležtější od r. 1989.Poláci to cítí a volit proto hodlají jít víc jak ze tří čtvrtin (podle průzkumů 78% voličů). To bybyla nejvyšší účast, jakou země poznala, vyšší, než v historickém roce 1989.A výsledek může být zároveň tak těsný, že může být znám až druhý den.O co půjde: buď se nadlouho petrifikuje systém vlády jedné strany Právo a spravedlnost (PiS) a jejího šéfa JaroslawaKaczyńského, který dnes autoritativně rozhoduje o všech oblastech politiky i veřejnéhoživota, o všech nominacích, o složení vlády - ač nemá žádnou ústavní funkci.Anebo se země vrátí do hlavního proudu evropského myšlení a vývoje.Podle posledních průzkumů se do Sejmu dostanou tři, možná pět uskupení, pokud se dvěmamenším podaří překročit práh 5%. Tedy velmi homogenní parlament, který umožní jen dvěmožné vlády: buď strany PiS nebo spojené opozice. Žádné jiné řešení není za dnešníchpoměrů myslitelné.Nejvíc hlasů obdrží vládnoucí PiS (42%). Nemusí to ale ještě znamenat vítězství. Tato stranase rozkročila velmi široce od centra po téměř okraj pravice a tím se připravila o možnostkoaličního partnera. Jediným jí asi může být malá ultrapravicová Konfederace, která sev průzkumech pohybuje těsně kolem 5%. Taková vláda by byla ještě konzervativnější avzdálenější evropskému mainstreamu, než jakou má Polsko dnes. Pokud by ale Konfederace do parlamentu neprošla, její hlasy dostanou ti silnější, a PiS má vítězství v kapse. Proto v kampani útočí na tuhle stranu i na lidovce.Opozice, která v nedávných evropských volbách vystupovala jako jednotná koalice, setentokrát rozdělila do tří bloků, doufajíc, že tak získá v součtu víc hlasů. Mohl by podleprůzkumů představovat až 46%. Na rozdíl od PiS představuje opozice široký vějíř názorů,hodnot i tváří, od liberálů po konzervativní katolíky, od zelených po manažery průmyslu.Spojuje ji dnes jedno: odstavit od moci Kaczyńského. Cítí, že pokud se ten udrží u moci, jes pluralismem a tedy i s jejich budoucností jakožto stran konec. Situace trochu podobnánedávnému vývoji v Itálii, kdy se všichni dali dohromady proti Salvinimu.Hlavní silou opozice je Občanská koalice, sdružující především liberály Donalda Tuska, kteřívládli do r. 2015 a zemi vtiskli dynamiku a modernost, k nimž se přidali zelení a různí místníaktéři (odpovídající českým Starostům).Jejich voličstvo představuje obyvatele větších měst aVaršavy, lidi s vyšším vzděláním, citlivé na nezávislost soudů a veřejných médií, na svoboduprojevu a kulturního výrazu, na kvalitu života, na zapojení Polska do evropského hlavníhoproudu. Liberálové, ale také mnoho konzervativních katolíků, kteří nemohou spolknoutKaczyńského autokratické způsoby. Průzkumy jim dávají 29%.Druhou kandidátkou opozice je Levice, sdružující jak tradiční sociálně-demokratický proud,tak novější, radikálnější a modernější levicové tendence. V minulých volbách se nedostala doparlamentu, teď jí průzkumy dávají 13%.Třetí silou jsou lidovci, kteří se do těchto voleb trochu heterogenně spojili s jednou maloustranou, jež prosazuje přímou demokracii. Jejich voličstvem je tradiční venkovský katolickýelektorát, dnes jim ho přebral PiS . Nechtěli se připojit k Občanské koalici, je otázkou, zdapřekročí práh 5%. Pokud ano, není vyloučeno, že vládu sestaví opozice.Pokud ne, propadlé hlasy pro lidovce se rozdělí mezi vítěze a to bude stačit PiS, aby volby vyhrál. Stejně jako v případě Konfederace.Takže výsledek voleb rozhodne účast, tj. jak velké procento z každého tábora přijde, výkon dvou malých stran, a dosud nerozhodní. Před týdnem jich bylo 6%.Průzkumy ukázaly, že oba tábory jsou vyhraněné, prakticky neprostupné. Pokud voliči váhají(18%), je to mezi jednou ze tří stran opozice, nikoli ale mezi opozicí a PiS. Jedinou malouvýjimkou je malá část elektorátu PiS, která by možná volila lidovce.Velmi zajímavým fenoménem, jinde nevídaným, je výrazný rozdíl mezi preferencemi žen amužů. Kdyby bylo na ženách, vítězí jasně opozice, kdyby na mužích, všechno bere PiS. Ženyhodlají dát hlas Občanské koalici v 34% (muži 23%), v menší míře levici (15%, muži 11%).Naopak daleko méně straně PiS (36%, muži 48%) a Konfederaci (3%, muži 7%).O čem to svědčí? Kaczyński čtyři roky vyhrocuje konflikty, opakovaně ukazuje na nějakouskupinu obyvatel jako na nepřítele, své oponenty nazývá lidmi „druhé sorty“. Jeho lidépředstavují Polsko jako zemi v obležení, mluví o boji, o obraně, o vojenských a válečnýchctnostech. To evidentně přitahuje část mužské populace.Ženy jsou zjevně vnímavější k jazyku opozice, který mluví o překlenování propasti vespolečnosti, o vstřícnosti a slušnosti, o návratu k právnímu státu, o dodržování ústavy.Nezanedbatelným elementem je i to, že v dnešní populaci má vyšší vzdělání víc žen nežmužů.Dobrým příkladem je spisovatelka Olga Tokarczuková, která dostala včera Nobelovu cenu.Patří jasně do tábora liberální opozice, mnohokrát publikovala v opozičních médiích, zatímcodnešní provládní tisk na ni soustavně útočil, často vulgárně, dostávala anonymní výhrůžky fyzické likvidace. Milióny Polek se s ní ztotožňují.Čím to je, že má Kaczyński takovou podporu? Před čtyřmi roky obdržel jen 37% hlasů apřekvapivou těsnou parlamentní většinu (pěti poslanců) získal jen díky volební aritmeticepropadlých hlasů stran, které se do parlamentu nedostaly.Úspěch si od té doby získal kombinací mocenských praktik, konfliktního jazyka a sociálnípolitiky. Pevnou rukou jednoho muže kombinovanou se sociálními programy. Připomíná to30.léta v některých zemích nebo dnešního Erdogana či Orbána. Trpělivou, úpornou proměnouveřejných a státních institucí ovládl státní aparát, soudy, veřejná média, která se stalapropagandistickým nástrojem vlády, nechal vybudovat síť agresivního útočného tisku aelektronických médií. To v kombinaci s vyvoláváním nepřítele.K tomu přidejme bezpodmínečnou podporu katolické církve, která je dnes v Polskuvšudypřítomná, má vlastní mocná média (rozhlas, celoplošnou televizi, tištěná média,nakladatelství, vysoké školy) a neskrývaně dává z kazatelen i v prohlášeních nejvyššíhierarchie instrukce, koho volit a koho rozhodně ne. Kaczyński otevřel brány klerikálnímustátu, jaký dnes nemá v Evropě obdoby. Za to ho církev podporuje.I při těchto volbách znělo z kazatelen, koho volit, vyjádřilo to veřejně i několik arcibiskupů.K tomu Kaczyński přidal jazyk o obraně obyčejných lidí před velkým kapitálem, hlavněcizím, před elitami, které v Polsku vládly do minulých voleb. Předchozí vláda se soustředilana makroekonomii a velké infrastrukutry, zemi modernizovala, masově stavěla dálnice(Polsko jich v r. 1990 nemělo ani kilometr), nová supermoderní nádraží. A přehlížela, že částobyvatel žila z velmi malých platů.Tyto lidi Kaczyński přesvědčil, že předchozí elity přivedlyzemi k „ruině“. Využil toho, že z politického prostoru zmizela levice a že předchozí vláda muzanechala výrazný finanční polštář, a pustil se do rozsáhlých sociálních podpor. Ty objektivněmnoha lidem a rodinám pomohly.Jeho nejspektakulárnějším tahem byl příspěvek na každédítě ve výši cca 3.500 Kč měsíčně, kterým si zavázal milióny lidí. A když měsíc předevropskými volbami oznámil vyplatit důchodcům třináctou penzi, volby vyhrál. Je topopulismus, ale mnoha lidem reálně pomohl, Polsko je hlavně na vesnici stále chudou zemí.S tím se opozici těžko soupeří. Chybí jí také charismatický lídr. Dlouho se soustřeďovala naobranu soudů, ústavnosti, které PiS porušoval, za což ho stále tvrději kritizuje Evropskákomise a část států Evropy. Na obranu ženských práv (proto má takovou podporu žen),menšin, nekonfesijního státu. Nejsou to ale argumenty, které by hnuly masami. Opozicehodně hraje na nutnost zasypat příkopy, které Kaczyński a jeho strana za poslední rokyvykopali, což vnímá mnoho lidí.Na eventuální premiérku navrhla Małgorzatu Kidawu-Błońskou, neagresivní, slušnou, inteligentní političku. Trochu jako Zuzana Čaputová. Zároveň přichází se svýmisociálními nabídkami. Média PiS ovšem opakují, že pokud vyhraje opozice, přídavky na dětizruší. A to může u voličů opozici poškodit.Jde jí o hodně, pokud teď prohraje, do příštích voleb už možná nebude mít dech. PiS může do té doby svoji pozici zabetonovat a v Polsku se zopakuje maďarská situace - nulová opozice. Hlavníopoziční deník Gazeta Wyborcza, který vznikl v r. 1989 jako volební noviny tehdejšíSolidarity, jež šla do voleb proti komunistickému systému, teď proto vydal v nákladu miliónvýtisků zvláštní číslo burcující na podporu opozice. "Ať nás vede Olga tokarczuková do voleb," napsal jeden opoziční filosof.Pro nás bude polský výsledek důležitý. Rozdělení, jaké zná polská společnost, a tendence kautoritativnímu vládnutí nám nejsou aT tak vzdálené. Pokud v Polsku vyhraje strana PiS,určitě to podpoří všechny české konzervativce, nevěřící i katolické, všechny, kdo jsouproti EU. A pokud naopak PiS prohraje, bude to významným signálem, že svobodomyslné liberálnísíly jsou ve střední Evropě stále dosti silné.