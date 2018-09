Nadpis určuje počátek. Před otevřením blogu v číselné řadě pokračujte. Chystám se nahlédnout do myslí studentů a požádat je, aby pokračovali v číselné řadě. Doufám, že objeví počátek prvočísel a zvolí pokračovánínebo začátek Fibonacciho čísel a uvedouV záloze mám i exponenty Mersennových prvočísela několik dalších možností pokračování, napříkladneboapod.Snažím se připravit na nečekané, protože mě představivost studentů často překvapí. Jdu proto do otevřené on-linové encyklopedie celočíselných posloupností OEIS kde zjišťuji (jako obvykle), jak nedostatečnou mám fantazii. Skutečnost je vzhledem k pokračováníneskutečně matematicky bohatší.Nejen matematicky. Otevírám nepublikovaný dokument E. R. Berlekampa z Bellových laboratoří A contribution to mathematical psychometrics , který stylu pokračovánípřiřazuje i lidské povolání. Že jde o počátek prvočísel nebo Fibonacciho čísel vidí číselný teoretik, pokračováníukazuje na inženýra ana historika. Naopak, politik volí pokračování, protože chybějící 4 legislativně opraví, optimista pokračujenekonečnem, pesimistanekonečnem atd. Odpovídá Vaše povolání?Když o věci přemýšlím, souvisí pokračování číselné řady hluboce se životem. Odmala se učíme odhadovat, kvůli lepšímu odhadování se vzděláváme, protože se své odhady snažíme co nejpevněji podepírat. Z pohledu pokračování číselných řad lze život pojímat úhlem "numeroetiky," kdy se snažíme vidět další čísla a vizi podepíráme "matematickým" vztahem. Přirozená čísla například mají své pevné pozice a nekonečnost dalších čísel mezi nimi se o ně opírá.Tak mi prosím dovolte popřát krásný numeroetický víkend. Je numeroetické nahlížet do myslí studentů?