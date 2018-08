Petr Kutílek

Pomalu se všichni vracíme z prázdnin. Podél dálnic - rozkopaných a nedostavěných - dál straší billboardy se zneužitou státní vlajkou. A v ulicích našich měst dál straší hazardní herny, ač se je spousta měst rozhodla zrušit. Přichází čas se ptát, jak moc se Babišově vládě daří vládnout. Každý řidič, vracející se letos z dovolené, si nechtěně připomíná, že jsme zvláštní země. Nejde jen o dálnice, které se už pět let od nástupu těch, co je slibovali “prostě postavit”, nějak nedaří pořádně rozhýbat. Jde zejména o billboardy v podobě zneužité státní vlajky, kterými se ministerstvu dopravy a potažmo i nám všem vysmívají provozovatelé reklamy. Po roce od momentu, kdy zákon billboardy zakazující po mnoha letech, co byl přijat a všichni o něm věděli, vstoupil v účinnost, není ministr Ťok schopen vynutit jeho naplnění.Podobná - a v mnohém ještě vleklejší a absurdnější - je situace ohledně odebírání licencí na hazardní automaty přímo v ulicích našich měst.Hlavní město Praha už skoro před třemi lety přijalo vyhlášku, která hazard vypovídá z klíčových městských částí jako je Praha 4, Praha 5, Praha 6 či Praha 7. Ministerstvo financí, vedené nejdříve Andrejem Babišem, poté Ivanem Pilným a nyní Alenou Schillerovou, tedy už nemůže vydávat nové licence na hazardní automaty v těchto městských částech. A herny a kasina (což jsou v českém pojetí spíše jen automatové velkoherny) tedy postupně zavírají, díkybohu. Ale stále jich v Praze dost zůstává - a podobně to platí ostatně třeba i v Brně, kde mají podobnou vyhlášku ještě o rok déle, ale automatů tam kvůli neefektivitě MF také ještě přežívá přes dvě desítky.Ministerstvo není evidentně schopno aktivně licence odebrat, jak by mělo, a herny tedy přežívají s několika zbývajícími automaty, kterým licence ještě nedoběhly. Úředníci v první instanci řízení sice licence odebrali, provozovatelé se celkem pochopitelně, ale věcně neúspěšně odvolávají, a rozkladová komise přímo podřízená ministrovi (ministryni) není schopná tato rozhodnutí dorazit.Právě proto jsem před dvěma týdny podal na ministerstvo financí podnět proti nečinnosti . Paní ministryně prostě musí konat tak, aby se povedlo skutečně naplnit vůli občanů a jejich samospráv. A právě proto ho budu připomínat nadále a jsem rád, že se toto téma znovu dostává do povědomí širší veřejnosti.Osobně beru za samozřejmost, že když už jsem se před lety začal tématu hazardu na Praze 4 věnovat, dotáhnu jeho řešení taky do konce.Očekával bych, že i ti, kteří nám před lety slibovali, že budou “makat” a “prostě to zařídí”, se budou také snažit takový příslib naplnit. Takže až zase zahlédnete vlajku na billboardu u dálnice nebo zatemnělé okno herny ve vašem městě, vzpomeňte si, že klíčovou složkou fungujícího státu je hlavně stát právní, který umí své vlastní zákony prosadit. A ptejte se premiéra Babiše a jeho ministrů, proč oni to neumí.--Sledovat mé kratší komentáře můžete i na sítích Facebook