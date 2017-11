Petr Pazdera Payne

Výzva všem antichartistům, tj. signatářům provolání:ZA NOVÉ TVŮRČÍ ČINY VE JMÉNU SOCIALISMU A MÍRU! Jak se ukazuje a jak prokázal nedávný dokument České televize, i po čtyřiceti letech se naše společnost musí k této masové kampani vracet. I po letech nesou signatáři tzv. Anticharty, na svých bedrech či jinde, jistou pohanu. Životopisy nejedné dnešní celebrity, umělce a dokonce i nositele státního vyznamenání za zásluhy o stát apod., stále hyzdí zmínka o tom, že podepsal Antichartu.Některé z nich tato záležitost dodnes mrzí a tíží, jiní ji úspěšně či méně úspěšně vytěsňují, někteří se stále vymlouvají, že jasně nadepsané papíry podepsali omylem, že měli za to, že podepisují prezenční listinu, jiní zas tvrdí, že text za ně podepsal někdo jiný.Je však docela málo těch, kteří se během uplynulých čtyřiceti let odhodlali k individuálnímu veřejnému odvolání svého podpisu, ať už se jejich podpis objevil na příslušných seznamech jakkoli. Je docela málo těch, o nichž by se s jistotou vědělo, že se za svůj podpis stydí. Všechny ostatní lze proto stále považovat za ANTICHARTISTY, tj. za ty, kteří se STÁLE ztotožňují s tím, co tehdy podepsali.Uvědomujeme si, že je trestuhodné, že doposud nebyla poskytnuta platforma pro odvolání podpisu. Lidé, kteří podepsali Antichartu, se tehdy projevili stádově a k individuálnímu postoji jim zřejmě chyběla osobní odvaha, i když zejména u umělců by se jedinečnost výrazu měla předpokládat. Nabízíme proto pro usnadnění – jakkoli se zpožděním – platformu, organizovanou možnost se podpisu Anticharty zřeknout.Stačí zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu jednoduchý elektronický dopis zhruba tohoto obsahu:„Odvolávám svůj podpis pod tzv. Antichartou čili pod provoláním Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru.“Signatář této Antianticharty může dále připojit odůvodnění: podepsal jsem jen prezenční listinu, nepodepsal jsem a jsem tam uváděn omylem, svůj podpis popírám, podepsal jsem pod těžkým fyzickým či psychickým nátlakem, nevim, proč jsem to tehdy podepsal, stydím se za svůj podpis, lituju, chartisti promiňte atd. atp. (Napište prosím též, zda toto odůvodnění může být případně zveřejněno či nikoli.)Jednou za čtvrt roku pak budou jména ANTIANTICHARTISTŮ zveřejněna a budou požádáni též správci životopisů příslušných osob, aby doplnili, že dotyčný sice Antichartu podepsal, ale VENKONCEM SE PŘECE JEN SVÉHO PODPISU ZŘEKL.Díky.Za veselejší současnost!antianticharta@centrum.czadresu spravuje Mgr. Petr Payne