Petr Robejšek

V rakouském tisku byly zveřejněny dosud neznámé podrobnosti o pozadí smlouvy mezi Merkelovou a Erdoganem, týkající se zadržování syrských migrantů v Turecku. Na pozadí těchto informací vypadá výzva části akademické elity „proti strachu a lhostejnosti“ z roku 2015 poněkud mimo. Na podzim roku 2015 začala v České republice kolovat „Výzva vědců proti strachu a lhostejnosti“, kterou podepsala část akademické elity. Signatáři výzvy označili to, že většina našich obyvatel odmítá migranty z nesourodých civilizačních okruhů za projev „nemoci naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum“.Zatímco předvoj české inteligence, ohrnoval nos nad údajně patologickým chováním vlastního národa, tak se jejich idol Angela Merkelová v zákulisí snažila dosáhnout přesně toho, co si většina Čechů a Moravanů přála; úplného zavření hranic zejména pro syrské migranty.Lze se to dočíst v rakouském deníku Der Standard z minulého pátku. Podle svědectví diplomatů, které Der Standard cituje chtěla „Merkelová v době, kdy si hrála na humanitární hrdinku dosáhnout stoprocentního uzavření hranic EU.“ A „zejména jí šlo o to, aby Syřané nemohli žádat o azyl v Řecku a byli poslání zpět do Turecka.“ To mělo odradit ostatní syrské migranty od pokusů dostat se do Evropy. Jak víme slíbil za to Berlín Ankaře šest miliard euro a uvolnění vízové povinnosti pro turecké občany.Jen na okraj. To všechno se dělo v době, kdy sama Merkelová a s ní většina evropských (a samozřejmě i našich) médií s pohoršením vyčítala Maďarům a Makedoncům zavření jejich vlastních hranic; že prý to nic nevyřeší.Pikatní je i to, že zatímco berlínští diplomaté tajně vyjednávali s Erdoganem tak se o podobnou dohodu snažila delegace Evropské komise. Brusel však chtěl zaplatit mnohem méně peněz a nepožadoval aby Turecko svoje hranice pro migranty zavřelo úplně. Ale Merkelová chtěla, aby „nemohl příjít vůbec nikdo“ a tak nařídila vlastní diplomatickou iniciativu.Ve výzvě českých vědců se dočteme i toto: „Jsme (….) lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací.“ Škoda, že právě onu „schopnost nezaujatě nazírat problémy“, kterou si signatáři výzvy připisovali měli asi zrovna vypnutou. Jak jinak si vysvětlit, že část české akademické elity nedokázala správně analyzovat podstatu a důsledky migrační vlny, natož jak o sobě píší „kriticky promyslet“ možnost, že německá kancléřka hraje svojí vlastní hru.Signatáři výzvy mají jistě své odborné kvality. Ale bohužel mají také, jako většina intelektuálů, sklon snadno podléhat módním ideologiím a bezuzdě moralizovat. Asi to bude tím, že jsou dosti vzdálení od reálného života obyčejných lidí, kteří zdravý rozum mají.psáno pro facebook