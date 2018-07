Petr Robejšek

Politici a experti dosud bez přestání opakovali, že "jednoduchá řešení migrační krize nefungují". Tím chtěli říci, že zabraňovat migrantům ve vstupu na kontinent nepomůže. Dnes se ukazuje, že to nebyla pravda. Včera zveřejnil server novinky.cz pozoruhodná čísla. Od začátku letošního roku dorazilo přes moře do Evropy necelých 51 tisíc migrantů, což je o 70 procent méně než minulý rok. V centrálním Středomoří, kde nová italská vláda používá energický přístup, dorazilo za první polovinu roku 16 100 lidí, o 81 procent méně než loni.Pojem jednoduché řešení má dva rozměry. Jednat bez prodlení a zapřít páku tam, kde má největší účinek. Jednoduchá řešení nemají problém vyřešit úplně, nýbrž dosáhnout rychlé změny k lepšímu.Rychlý a účelný zákrok je správný ještě z jednoho důvodu. "Složité" nebo chcete-li úplné řešení má jednu velkou vadu. Než se dočkáme dlouhodobých důsledků dnešních strategických opatření, tak se s jistotou stane něco, co karty rozdá zase úplně jinak. Vznikne nová situace a na tu bude třeba jinak reagovat.Lepší než se snažit vyřešit problém úplně je dosáhnout pomocí několika přímočarých opatření rychlou změnu k lepšímu. Říkáme tomu "next step strategy". Přesně to dělá již delší dobu maďarská, rakouská a italská vláda. A na posledním summitu se k tomu rozhodly i zbývající státy.Takže si to shrňme. Celkový počet migrantů klesá, protože některé státy již delší dobu skrytě a nyní zcela otevřeně brání jejich přístupu do Evropy. To znamená, že ti, kteří tři roky odmítali jednoduché řešení ve stylu "pevnost Evropa" neměli pravdu. Nezodpovězena zůstává jedna otázka: Jenom se mýlili anebo lhali, aby se vyhnuli pro sebe nepohodlným opatřením?psáno pro facebook