Petr Robejšek

Na popud deníku Boston Globe včera otisklo skoro 350 amerických novin komentáře, ve kterých se ohrazují proti Trumpově kritice médii. Ozval se názorový kartel, který je ublížený, protože prezident zpochybňuje jeho monopol na pravdu.Místo Trumpa by si novináři přáli prezidenta tak názorově beztvarého a politicky slabého jako byl Barrack Obama. A proto od Trumpova zvolení prosazují jeden názor: To co dělá on je špatně a to i v tom případě, když právě nedělá nic.Ve včerejším komentáři New York Times jsme se mohli dočíst toto: …“ trvat na tom, že pravdy, které se vám nelíbí, jsou 'falešné zprávy', je nebezpečné pro životně důležitou krev demokracie“…. Ano, Trump opravdu není neomylný sympaťák. Ale ať je jakýkoliv, tak alespoň projevuje svůj názor na myšlenky jiných. Mnozí novináři však názory, které se jim nelíbí prostě zamlčují a nedávají jim žádný prostor.Za svobodu slova, kterou včera květnatě a plačtivě opěvovali považují svůj monopol na to, vnucovat společnosti svoje vlastní názory. Ale jak napsal prezidentský kandidát Bernie Sanders: Pozornost medií je tím větší, čím menší je význam tématu pro normální lidi.