Petra Bielinová

Nějak se nám ta vláda bortí. Nedá se říci, že by mi to zrovna vadilo, ovšem důvody pro rezignaci jednotlivých ministrů jsou tak trochu zástupné. Nebo je opravdu ve čtyřiceti, padesáti letech věku to nejdůležitější mít v pořádku dvacet let starou diplomku? A co ti ministři či poslanci, kteří vysokou školu nikdy nestudovali, ti jsou jako ministři vhodnější? Ještě dnes si vzpomínám, jak jsem se před 14 lety marně pokoušela konzultovat svou diplomovou práci. Vedoucí mé diplomové práce si (zřejmě úmyslně) stanovil své konzultační hodiny na dobu, kdy pravidelně přednášel seminář pro mladší kolegy. Skutečnost, že za ním přišel student v době jeho konzultačních hodin, jej zjevně velmi překvapila. Evidentně měl v plánu něco jiného, než se mi věnovat, a navíc hodně spěchal.První a poslední „konzultace“ k mé diplomové práci se proto odehrávala na schodech vedoucí ze druhého či třetího patra mé alma mater do bájného bazénu. Než jsme společně seběhli do přízemí, položil mi v souvislostí s diplomovou prací několik krátkých otázek (kolik máte stran, kolik máte citací literatury, kolik máte citací odborných článků, kolik máte citací z judikatury). Mé odpovědi jej zjevně uspokojily. A tak, i když bylo zřejmé, že moji práci ještě ani neotevřel, mi na závěr mé konzultace udělil ještě jednu dobrou radu:Této rady jsem se držela a vypracovanou diplomovou práci jsem bez potíží obhájila.Tolik asi na ilustraci, jakou důležitost přisuzuje diplomové práci vedoucí diplomové práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Samozřejmě nevím, jak probíhalo vypracování diplomové práce u bývalé ministryně spravedlnosti paní Malé, bývalého ministra práce a sociálních věcí pana Krčála či stále ještě ministra obrany pana Metnara. Ale je to skutečně to nejdůležitější?PS: Ano, i já jsem podepsala petici za odvolání bývalé ministryně spravedlnosti paní Malé a jsem ráda, že byla donucena z pozice odejít. Ale upřímně řečeno, více než její opsaná diplomka, vypracovaná navíc na Univerzitě nevalné pověsti a úrovně, mi vadil její návrh na „dočasné“ odložení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Tak hluboko by žádný ministr spravedlnosti České republiky klesnout neměl.