Petra Kolínská

Spekulanti s pozemky, kteří kdysi uvěřili, že se v oblasti nezastavitelného Trojmezí začne stavět, se opět snaží postavit svůj sen na nohy.Tentokrát inovativně prostřednictvím městských úředníků a některých radních. Ti zapomněli, že v programovém prohlášení vedení města slíbilo Trojmezí ponechat přírodě a na návrh radního pro majetek K. G. Procházky (mj. lídr ANO na Praze 1) schválila záměr udělat z Trojmezí centrum sociálního bydlení. Rada totiž souhlasila s tím, aby úředníci jednali s vlastníky s cílem získat je pro společný podnik výstavby nové čtvrti. V době, kdy ceny bydlení prudce stoupají a důstojné bydlení se stává nedostupné pro mnoho lidí, se takový záměr může zdát prospěšný. Ve skutečnosti je to jen cynické využití veřejného mínění k probuzení záměru, který ohrožuje lokalitu, která je dlouhodobě rezervována pro přírodu. I návrh Metropolitního plánu ctí tuto strategii a dokonce označuje pozemky v Trojmezí za nezastavitelné. Podrobnosti k tomu ZDE Proč není Trojmezí vhodné pro výstavbu bytů?Dostupné bydlení je nutné umisťovat do dobře dostupných míst. Pro uživatele sociálních nebo dostupných bytů (např. pro seniory) je klíčová především dostupnost služeb občanské vybavenosti v místě bydliště a přímá dostupnost MHD. To lokalita Trojmezí nenabízí.Potřebujeme město, kde bydlí movitější vedle méně movitých, nikoli vytvářet ghetto – je jedno jestli pro bohaté (gate community) nebo pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy.IPR Praha v minulém roce transparentním a objektivním způsobem vytipoval poměrně velké množství potenciálně vhodných pozemků pro veřejnou bytovou výstavbu, které jsou mimo jiné v souladu s platným územním plánem a řadu z těchto pozemků i město vlastní. Tyto zpracované materiály ale návrh vůbec nebere v potaz.Trojmezí musí zůstat zelené a nezastavitelné. Nechť město aktivně pozemky vykupuje, ale pouze a jen za účelem vytvoření rekreační a přírodní zóny.A využijte předvolebního času a zeptejte se kandidátů, jaké mají plány s Trojmezím.