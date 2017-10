Pohled zblízka

Účtenková loterie je tématem posledních dnů. Protože má před sebou ještě téměř rok a nejspíš víc, je pravděpodobné, že se stane trvalkou zájmu veřejnosti i médií. Nepochybně vlnu zvýšené popularity zaznamená 15. listopadu, kdy bude znám první účtenkový milionář v České republice. Je však vše na účtenkové loterii tak korektní, jak by se mohlo na první pohled zdát? Pro ministerstvo financí zajišťuje loterii společnost Diebold Nixdorf. Za první rok provozu si tak přijde na milion korun měsíčně. Ministerstvo počítá, že na výhrách v prvním roce účtenkové loterie rozdělí 65 milionů. Jednoznačným a jistě bohulibým cílem celé akce je požadavek, aby lidé chtěli po podnikatelích účtenky a ti tak museli evidovat tržby a platit daně.Velkým problém z hlediska ochrany osobních údajů ale například je (pomineme-li snad již odstraněný požadavek aplikace na zpřístupnění přehledu hovorů účastníka včetně volaných čísel), že prodejci do systému musí zadávat daňové identifikační číslo DIČ, které se u fyzických osob shoduje s jejich rodným číslem. Umožňuje to tak správci dat účtenkové loterie hromadit velké množství osobních dat obchodníků bez jejich souhlasu. Už teď je to praxe na hraně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ještě přísnější je k správě osobních dat GDPR, evropské nařízení o ochraně osobních údajů. To začne platit v květnu příštího roku. Je nutné zmínit, že rodné číslo patří k citlivým údajům, které je touto normou mimořádně chráněno.Ministerstvo financí by tedy mělo přepracovat stávající stav. Musíme si uvědomit, že účtenková loterie od roku 2013 funguje i na Slovensku. Tam ale DIČ podnikatelské subjekty uvádět nemusí. Slováci by nám tak mohli ve správě osobních údajů být loterijním příkladem.I přes vážné porodní bolesti má účtenková loterie potenciál posloužit lepšímu výběru daní. Může také zaujmout. Nelze ale pominout to, že budí i velmi rozporuplné reakce v národě, kde ještě před nedávnem docházelo ke státem podporovanému udávání za politické názory. Češi jsou nicméně hravý národ, za dva týdny od zahájení loterie se do ní zaregistrovalo už více než 250 tisíc soutěžících. Doufejme jen, že po květnu 2018, kdy začne platit GDPR, ji nebudou muset české úřady s ostudou zrušit.