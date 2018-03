Pohled zblízka

Podle Tomia Okamury provází vraždu Jána Kuciaka a jeho přítelkyně "podivné okolnosti", na Slovensku "probíhá snaha o svržení vlády" a "situace připomíná vraždu britské poslankyně, odpůrkyně Brexitu, několik dní před referendem." To je vrcholná nestydatost a cynismus. Vraždu 41-leté matky dvou dětí (4 a 5 let) Jo Coxové v červnu 2016 neprovázely žádné "podivné okolnosti". Provázely ji zcela jasné okolnosti. Zavraždil ji krajně pravicový extremista Thomas Mair, který nenáviděl cizince, Evropskou unii a mainstreamová média - stejně jako v Česku SPD. A vraždu spáchal v době, kdy tuto nenávist kvůli svým politickým cílům vybičovaly na maximum strany, které v Británii hlásají totéž, co v Česku SPD. Byl z hrůzného činu usvědčen a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění.Pokud chce Tomio Okamura otřesnou vraždu mladé britské političky s něčím srovnávat, má možnost, a nemusí ani na Slovensko. I v Česku teď hrozí doživotí důchodci, který se pokusil vraždit ze stejných pohnutek jako Thomas Mair. Na Mladoboleslavsku dvakrát skácel na železniční trať strom a způsobil dvě havárie, naštěstí bez obětí. Byl to příznivec SPD, který ve svém okolí vylepoval stranické plakáty, a na domě i na autě měl podobiznu Tomia Okamury.Na rozdíl od dvojnásobné vraždy na Slovensku - u smrti Jo Coxové i železničních havárií na Mladoboleslavsku je spojnice mezi šíleným činem a politikou krystalicky jasná. A ve druhém případě vede k SPD a Tomiu Okamurovi.