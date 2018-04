Pohled zblízka

Aféra se zneužitím dat Facebooku otřásla pověstí nejrozsáhlejší sociální sítě, kterou aktivně využívají více než dvě miliardy lidí. Dopady jsou viditelné i na burze, kde se akcie Facebooku za necelý měsíc propadly o více než 15 procent. K internetové výzvě na zrušení Facebooku se připojil i zakladatel WhatsAppu Brian Acton, který právě Facebooku aplikaci za miliardy dolarů prodal. Česká republika je součástí globálního světa, důsledky má aféra i pro nás, byť ne tak zásadní jako pro americké, kanadské a britské uživatele. Firma Cambridge Analytica zneužila osobní údaje zhruba 87 milionů uživatelů Facebooku ve prospěch volební kampaně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem bylo zaměřit se na voliče v nerozhodnutých státech. Díky údajům z Facebooku se antimuslimská kampaň neminula účinkem. Šířila strach z Islámského státu, ukazovala mj. obraz Mony Lisy zahalené v muslimské burce.Facebook totiž od svého vzniku v roce 2004 umožňoval vyhledávat uživatele podle e-mailu či telefonu. To byla voda na mlýn pro společnost Cambridge Analytica. Její kampaň zneužila i data přibližně 2,7 milionu evropských uživatelů. To popudilo Evropskou komisi v čele s Věrou Jourovou, která má problematiku ochrany osobních údajů na starosti.I v souvislosti se zaváděním nařízení GDPR, které začne v Evropské unii platit od 25. května, se Evropa snaží posílit ochranu osobních dat. Zásadním požadavkem Bruselu je, aby sociální síť musela požádat dotyčné osoby o souhlas, pokud chtít osobní údaje uživatelů předat třetí straně, či je jinak využít. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, který po aféře čelí velkému tlaku, označuje GDPR za krok správným směrem a prý chce jeho principy dodržovat po celém světě. Jinak by se mohla sociální síť stát celosvětovým bezpečnostním rizikem. Je tedy čas Facebook zrušit?Facebook si podle mě zaslouží ještě jednu šanci. Jeho propojování světa je jedinečné, nesmí však vést k zneužívání osobních údajů. Je tedy nutné zavést opatření k ochraně a kontrole využití osobních údajů uživatelů Facebooku ve světě. Jsem přesvědčený, že aféra Cambridge Analytica je jak pro vedení Facebooku, tak i pro jeho uživatele, dostatečnou výstrahou.Nezapomínejme, že podle reportáže britské televize Channel 4 se společnost Cambridge Analytica podílela i na volební kampani v České republice. V globalizované společnosti je hrozba zneužití osobních údajů vysoká. I z tohoto důvodu lze uvítat GDPR, které ochranu osobních údajů posiluje. Až nyní si totiž řada lidí uvědomila, jak důležité GDPR je, i když je spojeno s implementačními komplikacemi.vedoucí partner AK Urbášek & Partners