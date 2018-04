Radim Bureš

Tři ze čtyř českých firem považují korupci za zásadní problém svého podnikání. I když je v tomto ohledu Česká republika podle nedávného průzkumu Eurobarometru lépe než třeba sousední Slovensko, o zakázku kvůli korupci přišla více než třetina firem u nás. Nejen nadnárodní korporace tak čelí při podnikání dvojímu tlaku. Na jedné straně musí působit v zemích s vysokou mírou korupce. Snaha o zisk a dosažení obchodního úspěchu, je v takovém prostředí může silně tlačit k výběru mezi korupční aktivitou nebo propadem zisku. Na druhé straně jsou ale pod silným dohledem mezinárodních protikorupčních zákonů jako například britský Bribery Act, americký Foreign Corrupt Practices Act, francouzský SAPIN II nebo český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Ten hrozí vysokou pokutou nejen přímo za korupční jednání, ale i za pouhý fakt, že firma korupci nezabránila.Speciálně země střední a východní a Evropy, tedy bývalé postkomunistické státy, patří z pohledu korupce k těm náročnějším na podnikání. To potvrzují i průzkumy a statistiky Eurobarometru. Dědictví komunismu a divoké transformační doby daly vzniknout mnoha vzorcům korupčního chování, které přetrvává dodnes. Silnou korupční kulturu však lze pozorovat i v Itálii nebo na Kypru. 84 % oslovených firem uvedlo, že korupce je nedílnou součástí italského podnikatelského prostředí, na Kypru je to dokonce 93 %. Mnoho firem na své úsilí zachovat si „čistý štít“ jednoduše rezignuje a lokálním zvyklostem se přizpůsobí.Jak ale mohou firmy podnikat v zemích s vysokou korupční kulturou, zůstat čisté a zároveň ziskové? Bezesporu musí aktivně usilovat o pozitivní změny na trhu a stát se nositelem a tvůrcem změn. Řada nových regulatorních opatření napříč evropskými zeměmi jako např. úprava financování politických stran a kampaní, úprava střetu zájmů nebo registr smluv, již dnes pomáhá snižovat a tedy zlepšovat Index vnímání korupce. Ten každoročně připravuje organizace Transparency International. Česká republika si v tomto indexu od roku 2012 polepšila o celých 8 bodů. Za rok 2017 ČR získala 57 bodů (100 bodů je maximum a označuje zemi téměř bez korupce), čímž obsadila 42. místo.Regulovat se mohou ale i firmy samotné. Na nedávné výroční konferenci zaměřená na etiku v podnikání a prevenci korupce a podvodů prezentovala EY protikorupční standard ISO 37001, jako jeden z vhodných standardizovaných nástrojů posilování protikorupční kultury firmy. Ten umožňuje firmám certifikovat jejich interní protikorupční compliance programy podle mezinárodně uznávaných měřítek dobré praxe. Organizace tak dá jasně najevo proaktivní přístup k řízení korupčních rizik. Certifikace také posiluje reputaci firmy a přináší konkurenční výhodu v očích zaměstnanců, majitelů, investorů, obchodních partnerů, ale i široké veřejnosti a státních orgánů.Na zmíněné konferenci se řada odborníků přihlásila k myšlence, že compliance programy nepředstavují jen ochranu společnosti před případnými sankcemi, ale jsou i nástrojem dlouhodobého rozvoje firmy. Aby se ale protikorupční kultura napříč firmou prosadila, musí být do celého procesu zahrnutý i nejvyšší management firem. Firmy se musí naučit propojovat technickou odbornost profesionálů v oblasti prevence, detekce a odhalování podvodů a korupce s vedením a podporu svých nejvyšších představitelů i celé společnosti.