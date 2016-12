Radkin Honzák

Lidé se domnívají, že v blázinci je bůhvíjaká legrace. Není. U nás, tedy na našem pavilonu, hořelo všeho všudy jednou a to jsem byl ještě v Olomouci na kongresu, takže jsem si žádnou srandu neužil. Zavinila to kuřačka, která odložila cigaretu mezi matrace, aby ji sestra neviděla a nezakázala jí kouřit. Ani vodník Čochtan v tom tehdy neměl prsty, ač přijeli hasiči až bůhví odkud. Hasiči, dříve požárníci, předtím hasiči, mají zajímavý doporučený postup označovaný v naší hantýrce medicínských doporučení jako guidelines (čti gujdelynes). Když zlikvidovali požářiště, pustili se dál a vtrhli do nezasažených prostorů. Přestože jim vyšel v ústrety sbor odevzdaných sester nesoucích na nerez táce všechny potřebné klíče, zachovali se ve stylu keltských dobyvatel Říma a nemajíce mečů popadli sekerky a zbývající dveře vytloukli. Vae victis! Sestry zůstaly nedotčeny. To byla poslední scéna hodná němé grotesky.Zprávy o tom, že v noci chodí blázni na zahradu a hrajou si na padající zralá jablka, se nezakládají na pravdě, hrajeme si na hrušky. Stejné je to s vodou napuštěnou vanou, lžičkou a kýblem. Nabízíme naběračku a pětilitrový hrnec. Je to podobné, jako když jsme na skupině dávali dohromady vánoční příběh a po delším tápání jedna účastnice, intelektuálka, absolventka humanistické VŠ, usoudila, že Josef s Marií šli do Betléma proto, že tam byla porodnice.Nakonec ale rodila Marie mimo zdravotnické zařízení (pokud to místo naň nebude časem povýšeno). Asi nebude, protože tam dosud nevnikli auditoři a nevylepili příslušné tabulky a cedule s instrukcemi.Dle ověřených zpráv zatím vtrhli do navrácených církevních budov. Jeden kněz mi sdělil, že byl vyzván, aby ke gotickým dveřím přitloukl zelenou ceduli s úžasnou kresbou a nápisem ÚNIKOVÝ VÝCHOD. Když namítal, že jsou tam všeho všudy jedny dveře a že jeho věřící nejsou tak blbí, aby nevěděli kudy vešli, byl poučen, že za takové jednání by mohl dostat pokutu. Věděl ale, jak vymítat zlé mocnosti a odkázal hygienickou službu na diskusi s památkáři. Tamtéž poslal též hasiče, kteří chtěli v portálu za zpovědnicí instalovat na stěnu pěnový přístroj. Diskutují dodnes.Z toho plyne, že víc legrace je možno užít s blbcem, než s bláznem.