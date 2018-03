Radkin Honzák

Některé rituální tance kalifornských indiánů věrně napodobovaly pohyby divokých zvířat a měly také jeden smysl a cíl. Naučit se pohybovat tak, aby se lovci stali pro stádo „neviditelnými“ a pokryti příslušnou kůží se přiblížili budoucí kořisti co nejblíž. Pak bylo snazší ji ulovit. Svět vědy jásá nad vývojem nové robotické ryby určené ke zkoumání života v moři. Jak píše na stránkách Science nadšeně Katie Langin (doi:10.1126/science.aat6557) většina prozatím vyvinutých ryb své okolí spíš plašila, zatímco SoFi (Soft Robotic Fish) se pohybuje tak přirozeně, že řízena na dálku se pohodlně vmísí mezi ostatní ryby a může (zatím) úspěšně zblízka fotografovat. Jistě ji časem čekají i složitější úkoly.Psychopati se nemusí učit, ani nechat programovat, mají to ve své podstatě, že dokonaleji než běžný člověk splynou s davem a jsou cosi jako “supernormální” jedinci, do kterých by nikdo, ani odborník, neřekl, co se skrývá za jejich mask of sanity, jak jejich osobnost poprvé popsal v minulém století Hervey Cleckley.Dokud se neprokecnou. Jeden státní úředník dal intervjuk, který vypráví nejen o něm, ale dovolí spekulovat také o tom, odkud je na dálku řízen. Bez dalšího komentáře přetiskuji doslovnou citaci ze čtvrtečního rozhovoru a nepochybuju o tom, že zdejší trollové mi vysvětlí, co jsem zač: „...i když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit. Víte proč? No, protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku, to znamená prověrku na přísně tajné. Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje - byť omezené - sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou.“