Radkin Honzák

Nikoliv proto, že se sluší, leč proto, že opravdu chci, děkuji spisovatelce Kateřině Tučkové, básníku Milanu Ohniskovi a kritikovi Josefu Chuchmovi za nominaci na cenu Magnesia litera. Děkuji všem, kteří mi dali hlasy za jejich podporu i těm, kteří mi je nedali, aby mě upozornili na nedostatky. Děkuji těm, kteří mi říkali a psali, že mi drží palce. Děkuji své vnučce Aničce, že mě ten večer doprovodila. Děkuji redaktorům Mihalcovi, Stejskalovi, Vondrovi a současné paní slečně redaktorce Šimkové, přes které jsem do tohoto světa vstoupil, mohl se v něm pohybovat a nakonec se ucházet o vavříny. Nevím, jaký byl rozdíl mezi námi šesti, spíš jen tuším, že Tisíckráte.cz jsou o několik délek přede mnou a ze srdce jim k úspěchu a k ceně blahopřeju. Také jim děkuji, že jedou ve stejném vlaku se mnou. Kam jede můj vlak? Osobně věřím, že je nutné přestat relativizovat rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, mezi tvorbou a destrukcí, mezi konzumem a skutečnými hodnotami, že je nutné k právům přiřadit povinnosti. Nejenže věřím, ale vím, že pro dítě a pro jeho zdravý vývoj je optimální, když vyrůstá v klidném prostředí s dvěma biologickými rodiči a s dalšími sourozenci, psy, kočkami, koňmi a mnoha kamarády, že je pro ně užitečné, když se naučí pro život zásadní pravidla, když si vypěstuje frustrační toleranci a když včas přejde od přirozeného narcismu k zdravému sebeocenění. Stejně tak vím, že společnost, která dodržuje stanovená pravidla dává svým členům (částečné – jak jinak) záruky bezpečí a jistoty, možnost pocitu zdravé sounáležitosti a tím také radosti. Vím, že hřích je přitažlivější než ctnost a častěji než pravdomluvnost se vyplácí lhaní, a také vím, že umět říct ne a odolat těmto pokušením znamená zrát a růst. A děkuji všem, kteří tyto hodnoty se mnou sdílejí a zejména těm, kteří je také artikulují.Vím, že je rozdíl mezi muži a ženami a že snaha strčit obě pohlaví do stejných škatulí skončí špatně. Společenství nemužných feminizovaných mužů a boxujících sufražetek nemá před sebou zdravý a životaschopný vývoj a v této souvislosti si myslím, že stále je důležitější zachovávat život než dosahovat společnských úspěchů. Ale my vymíráme! Loňské vyrovnání stavu populace v ČR zajistili migranti z Východu, úmrtnost české populace překročila výrazně její porodnost a kdo tomu nevěří, nechť se obrátí ke statistikům. Děkuji všem, kdo tohle nejsou ochotni zakrývat a upozorňují na to, přestože je to velmi nepopulární. Populární je strašit migranty. Že jim sami děláme místo, mnoha lidem uniká.Vím, že člověk je živočich společenský, a to natolik, že pro dvě třetiny našich spoluobčanů bude vždy pohodlnější nechat se vést, než nést břemeno svobody s jejími nejistotami. A tak je jasné, že vždy bude zapotřebí osobností, které jsou schopné společnost vést. A vždy to budou osobnosti s nadprůměrnou dávkou odvahy, spontaneity až nebžděnosti, sociální zdatnosti až machiavellismu. Půjde ale o to, zda to budou „dobří psychopati“, kteří své dary využijí pro dobro společnosti, nebo pomstychtiví hajzlící toužící po moci a osobních prebendách. A děkuji všem, kdo se mnou tyhle skutečnosti připomínají.Jedinci s psychopatickými rysy budou vždycky pro velkou část společnosti atraktivní. Václav Babinský je mnohem známější než Karel Chotek, ačkoliv jejich zásluhy jsou nesrovnatelné. Zajímalo by mě, jak by dopadli, kdyby dnes kandidovali na prezidentskou funkci. Asi stejně, jako dopadly poslední volby. Chotek by byl nevýrazný a nikdo by ho vlastně pořádně neznal, zatímco lidový hrdina by se s heslem, kdo nekrade, okrádá rodinu, zapsal do mnoha českých srdcí. Děkuji každému, kdo na tyhle drobnosti se mnou upozorňuje.Americký psycholog Philip Zimbardo představil v jednoduchém pokusu dvě odlišná společenství: v Berkeley a v Bronxu postavil na ulici mírně ojetý automobil s rozbitým předním sklem. V Berkeley tam stál několik dnů a občané volali policii, že si ho všimli a zda ho někdo nepostrádá. V Bronxu bylo za pár hodin to auto bez kol. Děkuji všem, kdo se přičiňují o to, aby naše společnost se podobala spíš té první.