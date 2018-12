Radkin Honzák

Pojmenování byrokratické dehumanizující aktivity souslovím „informovaný souhlas“ je z hlediska sémantického naprostý nesmysl. Souhlas může být dobrovolný, vynucený, ale dost těžko informovaný. To je výsledek hanebného překladu. Podstata tohoto aktu je v zásadě snad správná, v reálném provedení u nás zrůdná, hovadská a škodlivá.Nevím, čeho z obou, leč budiž... Voodoo smrt, nocebo efekt, syndrom zlomeného srdce a další ohrožující momenty související s děsící informací jsou prokazatelné skutečnosti. Pozvání do nemocnice, které začíná nikoliv tím, že se zde dočkáte pomoci, ale že zde můžete umřít, a když to nestihnete, tak utrpět všechny dosažitelné škody, potěší. Hezké vřelé uvítání.Informovaný souhlas (to je moc hezký češtin; kdo ho informoval?) v současné podobě představuje lepší strašidelný soubor než celá Erbenova Kytice. Badatelé přes umění, jak poškodit pacienta, prokazují, že jestliže je mezi nežádoucími účinky v příbalovém letáku nějaký příznak a ve druhé variantě uveden není, je výskyt tohoto příznaku v prvém případě 3x až 6x častější. Papež přes placebo, Ted Kaptchuk, v placebové studii v níž použil jen placebo měl neobyčejné množství nežádoucích účinků: sucho v ústech a ospalost ve 20 %, nejlepší ale byly noční můry, které se objevily v souvislosti se zobáním pididávek cukru u tří lidí.Informovaný souhlas v této podobě jednoznačně poškozuje pacienty a toto vítězství Úřadu nad medicínou tu panuje už několik let. Měli bychom si ujasnit, zda zdravotnictví chce lidi léčit, nebo strašit a zda právníci mají mít takovou moc při představě budoucích kšeftů amerického typu. Kdyby byla vůle, nějaká lidštější varianta by se našla. Vůle zřejmě není, ač na to téma proběhla jedna velká konference ČLK.Než se tedy vůle najde, doporučuju zavést informovaný souhlas (teď ho informuji já, jak by měl vypadat, takže je DOBŘE informovaný) do dalších oblastí, které se mohou právem cítit diskriminované.V restauracích u vstupu by měl každý povinně podepsat tento text: Jsem si vědom a souhlasím s tím, že v této restauraci mohu být okraden, opařen, pobryndán, přepaden, uhořen v případě požáru a k tomu ve zmatku ušlapán, zastřelen, že se mohu zadusit špatně polknutým soustem a zemřít na cokoliv, co se do jídla může dostat, protože náhoda je blbka nevypočitatelná.Při předání dítěte do školy by měli rodiče podepsat: Posílám svoje dítě do této školy s vědomím, že může přinést domů tuberu, vši, drogy, alkohol i methyl, špatné zvyky, a že zde může být týráno, šikanováno, zmrzačeno, zabito, jak spolužáky, tak inspektory a že je velká pravděpodobnost, že se zde nenaučí nic potřebného.Trochu ve stylu vtipu z 80. let: Vážení cestující, přistáváte na ruzyňském letišti v Praze, nařiďte si hodinky o šest hodin dopředu, kalendář o 20 let dozadu a připravte si sáčky na zvracení.