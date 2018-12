Radkin Honzák

Kde jsou meze drzosti státních úředníků? Když ruský – pardon, tehdy sovětský – hospodářský zázrak dosáhl té úrovně, že nebyl k sehnání ani hajzlpapír, ani zubní pasta a obchody s potravinami se začaly podobat těm rumunským, promluvil Milouš Jakeš na Červeném Hrádku a všem náhle bylo jasné, že tihle tajtrdlíci dál vládnout nebudou. Není na škodu připomenout, že ten tvor byl zvolen do úřadu nejen většinou, ale jednomyslně!!!Miloš Zeman promluvil v ruské televizi a vysvětlil Urbi et orbi, že je dále se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, a že Rusko a Čína jsou naše vzory.Nejsou!Snad by si mohli pamětníci (a nejsme to jen my v naší generaci) vzpomenout, že v roce 1989 a 1990 jsme chtěli zpět do Evropy z toho asijského samoděržaví, které pan prezident teď opěvuje. Evropa nepotřebuje diktátory asijského typu, cézaropapismus byzatské říše, my tady opravdu chceme demokracii.Pan prezident nastupoval do funkce a přísahal! Na závazky, které máme vůči EU a spojencům v NATO a teď táhne zemi na Východ, který nám strká jako vzor! Putina a Čínu – to už jsme tu měli dost dlouho a tanky na náměstí, i když to není náměstí Nebeského klidu, už nepotřebujem. Máme čerstvě opravenou fasádu muzea. Když Miloš Zeman nevěří varujícím profesionálům z BIS a věří neprověřenému Mynářovi (kterému ještě dali výjimku na honosnou stavbu), je stále reprezentantem našeho lidu, která je z Ústavy zdrojem vší moci???Neměl by už ten LID konečně vyjít vysvětlit ruským agentům a proruškým kašparům své skutečné mínění? Že netouží znovu po prázdných krámech a nedostatku hajzlpapíru?