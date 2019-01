Radkin Honzák

Nevím, proč bych se měl stydět a navíc si o tomto pocitu platit reklamní plochu, za to, co provádějí lidi, které jsem nevolil, kterým jsem od jejich startu na politické dráze nevěřil a které pokládám za škůdce tohoto národa. Prostě se dostali nahoru a předvádějí, co umějí a že umějí pěkné kousky, jsem taky věděl. Chci tedy konstatovat, že ti lidé, kteří se teď tváří jako kormidelníci tohoto státu, za které se stydí moji spoluobčané, nevědí vůbec, co to stud je a proto absolutně nemá cenu touto emocí plýtvat.Spíš je na místě důsledně a konečně už také tvrdě požadovat, aby plnili, to co jim předepisuje Ústava, zákony a platné vyhlášky. Povinnosti platí pro všechny. Pokud tak nečiní, jsou zde přece možnosti reagovat na jejich aktivity. Není jasné, proč má dostávat od nás – daňových poplatníků – peníze kancelář, jejíž úředníci nejsou kompetentní a porušují stanovené předpisy a pracovní povinnosti. Když hájí zájmy své reklamní agentury v rozporu s chováním odpovědného spojence států, s nimiž jsme smluvně provázáni.Když se kancléř rozhodl, že nemusí mít prověrku, proč bychom mu měli přispívat svými daněmi na neoprávněnou tedy neopodstatněnou, parazitickou a de facto protiprávní existenci? Poslankyně a poslanci, proč dáváte peníze tam, kde si to nezaslouží? Jak nás policie chrání před okrádáním? Žalobci a žalobkyně, co koukáte na protiprávní jednání se založenýma rukama?Je třeba se ptát po příčetnosti úředníka, jemuž kompetentní profesionální servis sdělil, že se tu vyskytuje jisté nebezpečí a on to odmávne tím, že ruský ani čínský vyslanec ho o žádných jejich zájmech neinformoval, profesionálové jsou čučkaři a vševědův dojem jejich nálezy kompletně popírá. Není nad to, když má vševěd názor! To mi evokovalo vzpomínku na situaci v Anglii před dávnými staletími, kdy král vkládal ruce a uzdravoval a když se dotyčný neuzdravil, byla to jeho chyba, ba mohl být rád, že nebyl navíc popraven po předchozím mučení.Zběsilý „vládce“, který se z ničehož nic rozhodne, že postaví vládní čtvrť na zelené louce bez jakéhokoliv předběžného jednání, dokumentace, návrhu, rozpočtu, prostě jen tak, že mu prasklo v kebuli, nemusí být dle mého soudu hned čtvrcen, ale měl by dostat opatrovníka, protože takové jednání i v laikovi musí budit podezření týkající se kompetence a příčetnosti.Včera sebral lidem sůl, zítra jim bude holit hlavy, říká kupec, který prchá ze země krále Já prvního ve známém Zemanově filmu. Chápu, že chlapeček, kterého zlá maminka učitelka vodila až do puberty za ruku, potřebuje ukázat, že už nemusí poslouchat. Ale může jít předvádět s jinými podobnými kdo dál a vejš dočurá, a ne, protože po tatínkovi touží, tahat celý národ do náruče hodného tatínka Putina. Dokud se za podobné kousky budem stydět, budou nám je jejich protagonisté ochotně dál předvádět: oni budou dělat ostudu, my se budem stydět.Když se tu za celou dobu nenašel v politice chlap, který by byl schopný s dostatečnou přesvědčivostí říct: A dost! možná by stálo začít hledat tu zlou učitelku, která by chlapečky zkrotila.