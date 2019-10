Radkin Honzák

Polský humorista Stanislaw Jerzy Lec, jehož povídky a eseje byly osvěžením v dobách reálného socialismu, kdysi sepsal řadu návodů ve stylu „how to be“ a mě mezi nimi zaujala cesta k Nobelově ceně. Ta začínala konkrétním doporučením: koupíme dvě láhve vodky a pozveme Nobelovu neteř do Varšavy.Řád Bílého lva lze jednak koupit na Aukro, jak jsem se právě přesvědčil. Ale to stojí peníze a navíc k němu nedostanete večeři. K tomu, abyste ho dostali zadarmo, navíc s novým prezidentským heslem PRAVDA VYDĚSÍ, musíte mít známosti. Jak již doporučuje jeden ze zákonů profesora Parkinsona, začíná to výhodným sňatkem, který vás posune do správné společnosti. Tak dostanete místo v instituci řízené významnou zahraniční rozvědkou, s jejíž kontinuitou (té rozvědky) můžete počítat na dlouhá desetiletí dopředu. A to proto, že imperiální zájmy té mocnosti budou stále stejné bez ohledu na to, kdo a s jakým heslem třímá právě kormidlo.Vynořit se a zaujmout místo u koryta je nejlepší v době, kdy se mění poměry. S vámi se pochopitelně vynoří mnoho dalších, ale vy, protože máte informace, se bez větších potíží dopracujete do čela pelotonu. A kohopak tam nenajdete? Kamaráda z vedlejší pracovny vaší předchozí mateřské líhně.Malá odbočka do klasického humoru vypůjčená od Tomáše Vodvářky z Neviditelného psa:Co doporučují instrukce těmto dvěma soudruhům? Chvíli se naoko škorpí, ale pak udělají oposmlouvu, čímž zasadí ránu do vazu otevřené politice a nasměrují další vývoj ve společenství. Pokud je to firma, vynese to zisk, pokud je tím společenstvím stát, cesta do Lvího dvora se otevírá. Zbývá udělat pár hrdinských kousků. Například v amnestii omilostnit 111 000 osob a ožebračit odpuštěním jejich podvodů přibližně dvojnásobné množství obyvatel, jejich vděčnost nebere mezí a nakonec jako projev lví odvahy a statečnosti obstarat pero z křídla ptáka Noha, když ten není po ruce, vzít zavděk i perem chilským.Pak už jde jen o to rozsévat zvratky, smrad a bobky a čekat. Není nad inteligentsi, říkala ta blondýna, ale v tomto případě nad ní ještě vysoko ční charaktery.