Robert Miller

14. dalajláma, Malmö, 12.9.2018 AFP

Světová media, počínaje těmi tzv. „hlavního proudu”, včetně Agence France-Presse , ale u nás zatím jen tn.cz, hlásí, že, tři dny po ostře sledovaných švédských volbách, dalajláma, u příležitostí svého klíčového projevu na mezinárodní konferenci prohlásil, že „Evropa patří Evropanům” a že uprchlíci by se nakonec měli vrátit a budovat své vlastní země. Dalajláma přednesl svůj projev s názvem „Art of Happiness and Peace” („Jak dosáhnout pocitu štěstí a pokoje”) ve třetím největším švédském městě, Malmö, které má čtvrtou největší populaci přistěhovaleckého původu v zemi. Pořadatelem konference k 80. výročí svého založení byla charitativní organizace Individual Human Help.Nositel Nobelovy ceny míru, 83letý duchovní vůdce Tibeťanů a sám asi nejznámější uprchlík na světě, se přimlouval za vracení uprchlíků do jejich rodné země poté, když nebezpečí, které jim hrozilo, pomine. Řekl, že Evropa má „morální odpovědnost” pokud se jedná o přijmutí uprchlíků,„Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte je,” doporučil evropským zemím, „ale nakonec by měli obnovovat své vlastní země. Evropané by to měli uprchlíkům jasně sdělit. Myslím si, že Evropa patří Evropanům.”Nebylo to poprvé, kdy se dalajláma vyjadřoval k problematice těch, kteří doufají získat, nebo již oficiálně získali status uprchlíka. V roce 2016, v rozhovoru pro Frankfurter Allegemier Zeitung, řekl, že „uprchlíci by měli být přijímáni jen na dočasnou dobu”, že jich je v Evropě „příliš mnoho” a dodal, že „Konkrétně Německo se nemůže stát arabskou zemí, Německo je Německo.”A zatímco tento moudrý a osvícený muž a lídr ukazuje cestu, v úřadu končící Juckner deklaruje masovou imigraci do zemí EU za permanentní proces a europoslanci už zažehli hranici na upálení Orbana, zřejmě hlavně za jeho prozíravý - a nakonec mnoha jinými zeměmi následovaný - příklad odporu ke kvótám a zajištění účinné ochrany země před masovou ilegální imigrací.Mluvíme-li o dalajlámovi, nedá se nevzpomenout zesnulého „prezidenta – filozofa”, Václava Havla, kterého někteří na Západě – cítíc jistou analogii s Lhamo Dondrubem – označovali za „dalajlámu Východní Evropy.” Jaký názor by asi on měl na evidentně nejpregnantnější politické téma těchto let? Téma, které jsou nejen politici, ale i média, nuceni označovat za nejdůležitější předmět zájmu voličů v už téměř všech evropských volbách. Téma, které se stalo, pomalu, ale přece, i když oficiálně nevítaným, předmětem stále širší diskuse.Nevím, zda by stál na straně 14. dalajlámy, nebo zase na té straně, kterou, dokonce formou veřejné výzvy, podporoval, když šlo o invazi, okupaci a rozvrat Iráku. Tedy jednoznačného neštěstí, které sice nevedlo ani k nalezení ZHN, ale spustilo celý řetězec dalších neštěstí, destabilizaci celých regiónů, a nakonec i tsunami humanitárního utrpení, nejen nemála milionů migrantů a uprchlíků. Něčeho, co Evropa od 2. světové války nepoznala.* * *Další články k tématu imigrace:Doporučit Sdílet