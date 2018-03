Robert Vlach

Harry Bosch strčí do kapsy Nesba i Galbraitha.

Tipy na další zajímavé knihy najdete na mém čtenářském blogu Co čtu.

Poslední roky jsem detektivky moc nečetl, přestože jako kluk jsem přečetl všechny klasiky: Doyla, Christie, Simeona, Chandlera, Eca, Poea, Čapka a další. Naposledy mě dostalo Larssonova trilogie, která strhala rekordy prodejnosti a doslova otřásla celým žánrem.Nakousl jsem pak i další autory skandinávského noir jako Jo Nesbø či Peter Høeg, ale nenadchli mě. Podle mne zůstávají v mezích očekávání a postrádají literární bravuru. Detektivky jsem na pár let odložil, tedy až do letošní zimy, kdy jsem si přečetl Šifru mistra bestselleru a díky ní objevil knihy Michaela Connellyho s Harrym Boschem.V Šifře mistra bestselleru je žebříček 100 knih, které algoritmus hodnotil nejvýše, a Connellyho Hořící pokoj je hned v toptenu. Je to kniha č. 17 celé série, přičemž každá představuje samostatný kriminální případ. Byl jsem napjatý jak kšandy a chytlo mě to, takže jsem hned slupnul i zbývající knihy v pořadí The Crossing (č. 18), The Wrong Side Of Goodbye (č. 19) and zatím poslední Two Kinds Of Truth (č. 20). Všechny jsou skvělé, perfektně zrešeršované a napínavé od začátku do konce.Průzkum a detaily jsou důležité, protože čtenáři umožňují užít si detektivku jako literární dílo, které je mnohem šťavnatější než jen hlavní dějová kostra. Connellyho styl vyprávění je naprosto bezprecendentní, pročež je právem srovnáván s jedinečným Raymondem Chandlerem, tvůrcem slavného Phila Marlowa. Číst Connellyho je jako ponořit se skutečné reality LA, až tak je to mistrně propracované a vystavěné od základů až do literárních výšin klasiků. (Dokonce jsem se přistihl, že některé lokace projíždím na Google Street View)Přirozeně mě zajímalo, jestli psal takhle skvěle od začátku, proto jsem si nakonec přečetl i The Black Echo, první knihu série z roku 1992. A hádejte co. Jo, byl skoro tak dobrý už tehdy. Jasně, příběh je trochu delší, zamotanější a krapet přehnaný, ale klíčové elementy tam jsou a přesně na svém místě.Musím přiznat, že Boschem jsem více než nadšen. Tohle je prostě literární láska a už se nemůžu dočkat na 21. knihu série Dark Sacred Night, která vychází v říjnu, i nový seriál Bosch na Amazon Prime, viděli jste to někdo?P.S. Klidně si dejte na začátek ten Hořící pokoj v češtině, kterým jsem začínal v sérii já. Je parádní a kvalitně přeložený.P.P.S. Pokud někdo znáte české překlady těch anglických názvů, které zmiňuji, hoďte je do komentářů, byl jsem línej to dohledávat ;-)P.P.P.S. Tímto se vysvětluje delší výpadek příspěvků na mém čtenářském blogu. Connelly má u mě želízko v ohni na knihu roku!