Šimon Heller

V Nepálu vedle sebe klidně, mírumilovně a bez jakýchkoli problémů žijí hinduisté, buddhisté, muslimové, křesťané a další. Když například buddhističtí Šerpové byli před několika staletími vytlačeni z himalájského údolí Hongu a ovládli ho převážně hinduističtí Rájové, neničili posvátné Gompy (buddhistické svatyně) ani mani (buddhistické modlitební zdi). Sice se o ně Rájové nestarají, nechali je zarůst mechem, ale neboří je.Když pak někdo tvrdí, že náboženství je příčina světového konfliktu nebo že snad jediné z nich je náboženstvím zla, je to úsměvné, ba spíše hloupé. Náboženství je totiž pouze nástroj mocichtivých lidí, stejně jako etnická příslušnost nebo rasa. Zkratka cokoliv, podle čeho lze snadno označit nepohodlnou skupinu lidi.Kolektivní vina a paušalizace typu "všichni Češi nebo Sudečtí Němci atd. jsou takoví" dostala po celém světě spousta regionů do obrovských průšvihů. Je skvělé, že náš stát stoji na masarykovských základech. Byl to totiž TGM, který kolektivní vinu odmítal a zastával se slabších v případě, že ji někdo chtěl uplatňovat (viz Hilsneriáda).Se Zemanem v čele státu a Okamurou ve vedení sněmovny se může zdát, ze slušní lidé respektující člověka jako jedinečnou osobnost, jako Boží stvoření, prohráli. Nikoliv. Je třeba vytrvat a být aktivní ve svém okolí. Zemanové i Okamurové jsou pomíjiví a jen naskočili na celosvětovou vlnu. Vítr odezní, vlny se zmírní a takoví upadnou v zapomnění. Naopak odkaz lidí jako byl TGM přežije. Zůstávám optimistou :)