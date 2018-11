Stanislav Blaha

Firma DEZA ve Valašském Meziříčí funguje už řadu let. Patří do Agrofertu a je to jedna z klíčových firem Babišova holdingu. V průběhu června se na mě obrátil s prosbou o pomoc a radu jeden ze zaměstnanců DEZY. Spolu s několika dalšími kolegy se na jaře 2018 pokusili vstoupit do vyjednávání o zvýšení mezd. Běžně by k tomu využili odborový svaz. V odborový svaz (OS) ECHO, který v DEZE působí, ale neměli příliš důvěry, a proto se obrátili na OS KOVO. I přesto, že firma v posledních letech vykazovala stamilionové zisky, platy v poslední pěti letech nerostly. Po nějakou dobu probíhalo kolektivní vyjednávání předkládáním společných návrhů obou odborových svazů. Zástupci svazu ECHO pak ale náhle, bez dohody a vědomí kolegů ze svazu KOVO, podepsali kolektivní smlouvu, aniž by vyjednali lepší platové podmínky pro zaměstnance.Agrofert následně prohlásil OS ECHO za svého dvorního odborového partnera. S odkazem na právně vachrlatý výklad, že OS KOVO nemůže vstupovat do podniků chemického průmyslu, se holding rozhodl preferovat pouze jediný odborový svaz, což je v přímém rozporu s Listinou práv a svobod.Vedení OS ECHO za své služby Agrofertu nezůstalo bez odměny. Předseda OS ECHO se od srpna 2018 stal místopředsedou dozorčí rady firmy ČEZ a.s., kterého do funkce navrhuje vláda. Asi není potřeba připomínat, že se nejedná pouze o čestnou funkci. Celá situace připomíná kupování odborových předáků v docích Brooklynu v 30. letech.Babišovo „řídit stát jako firmu“ tady můžeme sledovat prakticky v přímém přenosu. V hlavní roli privatizace státu, jehož výkonné a kontrolní mechanismy jsou postupně obsazovány podle Babišova obchodního modelu. Ten používá Agrofert (byť momentálně zaparkovaný u jeho manželky) jako nástroj ovládnutí státu.I kdyby mě o to zaměstnanci DEZY nepožádali, postavil bych se v tomto sporu na jejich stranu. Když jsem ale přemýšlel, jak jim pomoci, cítil jsem marnost. Všechno se totiž buďto děje v souladu se zákony, anebo je to v nějaké fázi přezkoumávání. Myslím proto, že pomůže jediné – když lidé pochopí, že Andrej Babiš je dravec, pro kterého společnost není prostorem pro přátelské a férové soužití. Je to člověk, který chce za všech okolností všechny převálcovat a porazit.Babišův svět je prostě jiný. Jeho firma, jeho stát, chce dominovat nad svými zaměstnanci, nad svými občany. A je jen na nás, jestli chceme, aby se Česko vyvíjelo směrem, kam ho táhne premiér Babiš.