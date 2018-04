Stanislav Křeček

Dobrý úmysl dnes v oblasti lidských práv však již dávno nepostačuje.Tak prý politika ovládla fórum o MeToo, který pořádala Stálá konference českého práva v pátek 16.3 v pražském Karolinu. Alespoň podle redaktora Lidových novin („Fórum o MeToo ovládla politika“ LN 19.3) . Dobrý postřeh, ale co jiného se dalo očekávat?O politický úvod se totiž již předem postaral protest několika studentek, které se shromáždily před budovou, ve které se akce konala. Vadilo prý jim „že akce má podporu rektora University Karlovy“ a že „seznam řečníků jasně ukazuje, že nepůjde o neutrální fórum…“ To není politika? Z jakého důvodu by rektor nemohl zaštítit odborný seminář a z jakého důvodu by takový seminář (pořádaný soukromou společností) musel být „neutrální fórum“? Odhlédneme-li od otázky co to takové „neutrální fórum“ vlastně je, nic přece nebrání tomu, aby „experti na problematiku diskriminace a genderu“, kteří prý nebyli pozváni, si neuspořádali vlastní akci, ne ?Podle autora článku „argumenty druhé strany prý neměly šanci vůbec zaznít“ ačkoliv „zdroje by tu byly“, mimo jiné tu byli i „lidé z kanceláře ombudsmana“. Ač jsem byl přítomen a z kanceláře ombudsmana jsem, nemohu sloužit: diskriminace sexuálním obtěžováním je jedna věc, ale celá akce MeToo je věc druhá! O tom, že zneužívání mocenského postavení k sexuálním účelům je zcela nepřijatelné a to jak morálně tak právně, je zcela jasné, neproblematické, nesporné a mimo jakoukoliv diskusi. Nebylo třeba, aby tuto notorientu někdo, ať již z údajně nepozvaných expertů na diskriminaci a gender, nebo někdo „z kanceláře ombudsmana“ účastníkům fóra sděloval. To dávno věděli a vědí.Ale MeToo je přece něco jiného. Zde jde o to, že po desítkách let, si několik dam náhle vzpomnělo, že na počátku jejich kariery, stálo prý sexuální obtěžování od bohatých a mocným mužů. Jistě nejen dnes, ale bezpochyby i tehdy to bylo zavrženíhodné jednání. Snad opravdu na počátku byla upřímná snaha upozornit - byť s podivným hérostratovským způsobem - na nepřijatelné. Ale v právu platí, že opožděná spravedlnost je odepřená spravedlnost, což platí pro škůdce i poškozené. Takže o právo zde zjevně nešlo. Dobrý úmysl dnes v oblasti lidských práv však již dávno nepostačuje. Nelze přece nevidět, že vše co se dnes pod záminkou MeToo děje není ničím jiným než politiku připomínající kampaní, která však nutně skončí v podivném lidskoprávním panoptiku, vedle toalet pro třetí pohlaví, do země zadupaného heterosexuálního bílého muže a takovým pojetím sexuálního násilí, za které je některými považován i polibek, kterým princ budí Šípkovou Růženku.LN 29.3