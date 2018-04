Stanislav Křeček

Když již v srpnu loňského roku požádal vyšetřovatel o vydání poslanců Faltýnka a Babiše k trestnímu stíhání , měl již tehdy bezpochyby k dispozici dostatek podkladů k tak vážnému kroku. Když již v srpnu loňského roku požádal vyšetřovatel o vydání poslanců Faltýnka a Babiše k trestnímu stíhání , měl již tehdy bezpochyby k dispozici dostatek podkladů k tak vážnému kroku. K vydání však ze známých důvodů tehdy nedošlo a během pětiměsíční lhůty, která byla zapotřebí k tomu, aby k vydání došlo po volbách (18.1.2018) byla jistě dostatečně dlouhá k tomu, aby vyšetřovatel a státní zástupce shromáždili další potřebné důkazy…Neumím si představit co by pro vyšetřovatele a i státního zástupce bylo větší prioritou, než trestní stíhání dvou poslanců, z nichž jeden je aktuálně dokonce předsedou vlády byť v demisi. Přesto však průběh vyšetřování tomu, zdá se, nenasvědčuje. Ve věci není jistě třeba vyslýchat desítky svědků a přitom o pouhé stížnosti obviněných podané proti zahájení trestního stíhání státní zástupce ani po měsících nerozhodl, ačkoliv dostatek podkladů k trestnému stíhání musel být nashromážděn již před osmi měsíci. A ani jiné informace o nejdůležitější záležitosti domácí politické scény – trestně stíhaný předseda vlády ! – nemá veřejnost k dispozici. To ovšem vzbuzuje nejméně rozpaky – ne-li pochybnosti, které k žádoucímu klidu ve veřejném mínění jistě nepřispívají…