Čtenářův blog

Nedávno sa skončil ďalší ročník veľmi obľúbenej súťaže – Česko hľadá spasiteľa. A skončil úspešne. Našli sa spasitelia hneď dvaja. Pravda, v prípade parlamentných volieb bol režisér nútený siahnuť do svojich kádrových rezerv v zahraničí, no, čo je doma, to sa počíta, ako sa hovorí. A tiež, ako sa spieva v jednej piesni, keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí (inak, názov tej piesne je tiež z toho pohľadu zaujímavý – Poďme spolu lietať). Lebo ten tretí naozaj momentálne nechýba, lebo svoju prácu odviedol na výbornú. Analytici, politológovia, politici...až tak rozobrali výber spasiteľa, že sa zdá, akoby už nebolo možné k tomu nič povedať. Každý je teraz generál po bitke. Mal sa smiať, nemal sa smiať, mal ísť do debát, nemal ísť, a keď mal, do ktorých a čo tam robiť, byť mierny, či agresívny...Mne sa, skutočne, najviac páčil v boji za svoju vec pán Zeman tým, že do písmenka počúval najlepšiu PR agentúru – teda toho tretieho – po celú dobu. Tie neskutočné premeny za mesiac, niektoré behom pár dní, tie by mali byť archivované a použité ako materiál minimálne na dvojsemestrálnu skúšku. A zároveň som ho ľutoval. Tie nútené režírované premeny z Dr. Jekyll na Mr. Hyde mu, doslova, ohrozovali zdravie! Ale tomu tretiemu to, zjavne nevadilo. Aké to bolo trápenie, mohol si každý všimnúť, keď si pán prezident po voľbách, po tlačovke, odfúkol. Pozriete si to niekoľkokrát. Tá jeho radosť, že cesta na Kalváriu sa skončila a on splnil svoju časť záväzku...Nedá mi ale, aby som nespomenul jednu vec, ktorú superanalytici buď vôbec nespomínajú, alebo len okrajovo. Tým fenoménom sú maily posielané známym. Samozrejme, je jasné, kde vznikli konšpirácie, že jeden z kandidátov je - vyberte si, lebo minimálne to sa v mailoch písalo: homosexuál, agent USA, agent Bruselu, spolupracovník ŠTB, židovský agent, slobodomurár... To snáď by si ten tretí nezaslúži, aby sme si mysleli, že ten nápad vznikol len tak, doma, v Česku, pri varení vepřo-knedlo-zelí obeda, či fušovaní do remeselnej práce zlatými ručičkami. Teda – dostanem mail od mne známeho človeka, ktorého aspoň trochu poznám, s odkazom, aby to poslal ďalej. No a čo urobí vyše 90% ľudí? Poslal mi to Jožko, Fero, Marča...Možno niečo na tom bude. A -pošle ho ďalej svojím známym. No a odkiaľ vetrík fúka, to sa jasne prejavilo medzi prvým a druhým kolom volieb prezidenta. A to je to, čo si skoro nikto nevšimol!Obskúrna partička, ktorá sama seba nazýva Byzantský katolícky patriarchát, tu i na Ukrajine múti, prevažne náboženské vody, už pár rôčkov. Samozvaný „patriarcha“ tejto „cirkvi“ (ináč, pochádza z Česka) a jeho nepočetná kamarila sa pustila i do politických vecí. Napr., mnohí z nich boli vypovedaní z Ukrajiny (a to ešte dopadli dobre, kvôli slušnému prístupu ukrajinských úradov), lebo neustále robili proruskú a proputinovskú propagandu proti Ukrajine s podporou separatistov na Donbase. Predtým pre istotu, aby zostali iba sami pravoverní nasledovníci Krista a Petra, exkomunikovali všetkých posledných pápežov (Jána Pavla II., Benedikta XVI. i súčasného pápeža Františka, všetkých biskupov, ktorí boli nimi svätení a neuznávajú „Jeho Blahorodie Eliáša“, patriarchu). No a táto partička zasielala pred voľbami mail, kde tvrdila, že Drahoš je slobodomurár a vyzývala na modlitby za jeho odstúpenie. A tieto maily boli posielané i z obecných úradov!!!P. S. Predpokladám, že pravoverní hľadači spasiteľov sú si istí, že to bolo všetko práca slobodomurárskych, amerických...a čo ja viem akých služieb. Len ruských určite nie.