Tereza Janečková

...............................................................................................................................MŮJ VÝSTAVNÍ CHOV PŘEPADLA KUNA.SEDM KRÁSNÝCH PADUÁNEK, KTERÉ V NOCI ZARDOUSILA, SEŽRALA...JSEM DESIGNÉR, A PROTO JSEM SI SVÉ PADUÁNKY COCOKARLVYTISKLA NA 3D TISKÁRNĚ COCOPRINT.PO ŽIVÝCH SE MI DÁL STÝSKÁ.............................................................................................................................................................................................................................................Designová tiskárna je navržena pro Architekty, Designery, Umělce, Velké korporace.Ale radost přináší rodinám a dětem. Zábava, humor, nadsázka a ekologie.......................................................................................................................................................................................................................Design COCOKARL navíc vzbuzuje sympatie u kolemjdoucích.Tiskárna COCOPRINT je součástí showroomu v EXPO 58.......................................................................................................................................................................................................................Pro COCPRINT jsou rychlost a přesnost samozřejmostí!Potřebujete rychlý a přesný tisk? Pro tiskárnu COCOPRINT to je hračka!Vysoké přesnosti dosahuje tiskárna díky delta kinematice = tři věženamísto oddělených X, Y a Z os. Kromě přesnosti je ve srovnání s ostatními strojitiskárna také velmi rychlá, a to při zachování výborné kvality.Dopřejte si prvotřídní tisk!Hledáte spolehlivou tiskárnu, kterou jen tak něco neotřese?Tuhá a pevná konstrukce dává tiskárně COCOPRINT stabilitui při vysokých rychlostech, což opět zvedá kvalitu tisku............................................................................................................Je to jednoduché - čím nižší hmotnost tiskové hlavy, tím vyšší kvalita a rychlost tisku.Tisková hlava DeltiX nese jen trysku a nemusí tahat těžký motor, který je připevněn k rámu tiskárny.Opět tak roste rychlost a kvalita tisku.Díky indukčnímu senzoru umí tiskárna automaticky srovnat tiskovoupodložku pro bezchybnou první vrstvu - základ úspěšného tisku modelu............................................................................................................Precizního tisku tiskárna dosahuje díky kvalitním komponentům.Tiskárna stojí na špičkovém lineárním vedení, tiskovou hlavu nesou lehká a tuhá ramena z karbonových vláken. Podobnou výbavu v ostatních tiskárnách jen tak nenajdete!...........................................................................................................E3D v6 je synonymem kvality, výkonu a versatility. Zvládnou tisk prakticky všech dostupných tiskových materiálů, což pro vás znamená naprostou volnost při jejich volbě. PLA, ABS, HIPS, ASA, PET, nylon, polykarbonát, flexibilní materiály,plněné materiály a silné abrazívní filamenty. Navíc je vysokoteplotní - zvládá tisk materiálu až do 400°C.K nejlepšímu hotendu patří nejlepší dostupný extruder. Jde o zásadní komponentu 3D tiskárny, která tlačí filament do hotendu. E3D teď slaví velký uspěch s jejich extruderem Titan. Proč? Je totiž velmi chytře vymyšlený a zpřevodovaný pro vysoký kroutící moment. Díky tomu zvládne tisk velmi tuhých materiálů nebo naopak tisk vysokou rychlostí. Jednoduše se používá a snadno se čistí.Navíc s E3D v6 hotendem tvoří skvělý tandem a uživatel tak získává "přístup" do ekosystému, který kolem E3D vzniká.Do tiskárny DeltiX používáme skvělou tiskovou podložku vyvinutou a vyrobenou na míru. Masivní 5mm silná deska je ze speciální slitiny hliníku, který se při zahřátí nekroutí jako běžný hliník a zůstává skvěle rovný. Navíc je po celé ploše frézovaný a tedy hladkýa rovný jako zrcadlo. Výkonné topné těleso zajišťuje rychlé a rovnoměrné zahřívání, deska je navíc odizolována pro ještě rychlejší nahřátí podložky. Vlastni tiskový povrch pak tvoří "kosmicky materiál”, polyetherimid (PEI). Drží na něm prakticky všechny dnes používané tiskové materiály, je bezúdržbový a velmi odolný............................................................................................................Máte k dispozici velký tiskový prostor pro tisk i těchnejnáročnějších modelů 250 mm průměr tiskové podložky a 300 mm tiskové výšky!Realizujte své nápady a změňte je ve vytištěnou skutečnost...........................................................................................................3D TISK JE S COCOPRINTEM VELKÁ ZÁBAVA!COCOPRINT DOKÁŽE VYTISKNOUT VŠECHNY VESMÍRNÉ PŘEDSTAVY :)INOVACE A TECHNOLOGIE S ÚCTOU K PŘÍRODĚ A EKOLOGII!...........................................................................................................Pro tisk už nemusíte mít připojený počítač. Díky LCD displeji se čtečkou SD karet je vše jednodušší.Model se snadno nahraje na SD kartu a tiskárna pak tiskne přímo z ní. Jednoduché, spolehlivé.Při výrobě tiskáren DeltiX používáme pouze velmi tiché motory a navíc s průmyslovýmitlumiči krokových motorů. Tiskárna je opravdu tichá! Hluk už vás rušit nebude.Tiskárna stojí na otevřených komponentách. Tiskárnu si můžete sami upravovat,doplňovat a přizpůsobovat, jak se vám zlíbí! Přizpůsobte tiskárnu svým potřebám!...........................................................................................................