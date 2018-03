Tomáš Laně

Ďáblů a arciďáblů se nám v poslední době vyrojilo velké množství. Náš babišovský mainstream si dlouho vystačil s ďáblem Kalouskem. Ten byl původcem všeho zla, které velký Andrej usilovným makáním napraví.Se Zemanem se objevil ďábel Sobotka, ten ale byl přece jen o třídu níž než Kalousek. Sobotkovu vládu proto prezident Zeman po volbách odstřelil i za cenu toho, že vzhledem k volebním výsledkům nastala politická nestabilita. V demokratických zemích obvykle do sestavení nové vlády po volbách vede zemi vláda předchozí. U nás se musela ta Sobotkova poroučet, ať to stálo, co to stálo. Je tedy nasnadě, že hlavním původcem současné politické nestability je pomstychtivost Miloše Zemana.Nad zmíněné dva domácí ďably se teď postavil arciďábel, Zdeněk Bakala. Jeho záludnost tkví v tom, že své nekalé rejdy řídí ze zahraničí a jím financovaná média dokonce kritizují a karikují samotného neomylného a moudrého lidového taťku Zemana. I davy do ulic protestujících proti komunistické mlátičce Ondráčkovi, Zemanovi a Babišovi žene Bakala.Na Slovensku se premiér Fico shlédl v maďarském premiérovi Orbánovi. Za hlavního původce masových protestů proti jeho vládě po vraždě novináře Jána Kuciaka označil George Sorose.Pro Orbána a jeho téměř neomezenou moc je Soros hlavním terčem, Orbán se do něj strefuje dokonce i legislativně. Ano, Soros je arciďábel, který zaplavuje Evropu uprchlíky a hlavně ekonomickými migranty.Naši političtí vykukové ale také nezaostávají. I okamurovci šíří zaručené informace o tomto Sorosově ďábelském počínání. A jak se jim to, panečku, ve volbách vyplatilo. Zejména proto, že jejich voliči nejspíš v životě žádného migranta z muslimských zemí neviděli.Bývalé země podunajské monarchie tak mají své zahraniční arciďábly, Naštěstí se mohou opřít o božské bytosti z východu, z Moskvy a Pekingu.Moudrý polský vůdce Kaczynski také svému lidu obstaral ďábla. Není tak úplně zahraniční, pochází z domácí politiky, premiér bývalé polské vlády Donald Tusk zato stojí v čele samotné ďábelské peleše, Evropské Unie. Poláci se však od nás tří pohrobků monarchie přece jen liší. Nemají svoji božskou protiváhu na východě, naopak i tam pro ně sídlí velký ďábel, dokonce jim ve spolupráci s Tuskem sestřelil letadlo s prezidentem.Tady máme ve Visegrádě problém. Ďáblové v podání našich moudrých lidových vůdců se přece jen zcela neshodují. I slovenský Fico tak úplně nesdílí názory na lotrovskou peleš Brusel, dokonce se k ní hlásí. Neví, na rozdíl od Okamury, že jedině rozchod s ní nám zajistí ráj na zemi.I my bychom se nad našimi zahraničními vazbami měli zamyslet. Nedávno náš soud propustil na svobodu jednoho kurdského politika, který je pro tureckého vládce Erdoğana arciteroristou. Proč k tomu došlo, když ten dotyčný má prý na rukou krev, vysvětlil Erdoğanův mluvčí. Stojí za tím slepá poslušnost a vazalství bezvýznamného Česka, které má celkem jen asi polovinu obyvatel Istanbulu, vůči Německu. Tam vládne Merkelová, jež je i pro Erdoğana ďáblem. V tom se Erdoğanovo muslimské pojetí ďábla dojemně shoduje s českým křesťanským.