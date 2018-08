Tomáš Prouza

Velký odchod Velké Británie se blíží. Jak ale budou vypadat rozvodové papíry s Evropskou unií, nikdo pořád neví. A zatímco Britové už kvůli všem těm výměnám členů kabinetu nestíhají ani sledovat, kdo jim vlastně vládne, tamní diplomacie se usilovně snaží o záchranu alespoň části výhod, které občané ostrovního státu ze členství ve společném evropském projektu měli. Používá při tom léty osvědčenou britskou imperiální taktiku – rozděl a panuj. Jdou na to přes pečlivě vybrané státy Unie, na které tlačí, aby navrhovaly například rozdělení čtyř základních svobod nebo oslabení kompetencí hlavního vyjednavače EU pro Brexit Michela Barniera. Ideálním výsledkem britského diplomatického snažení, jak už to kdysi naprosto přesně popsal seriál Jistě, pane ministře, je pak chaos v evropských řadách a silnější pozice Británie ve vzájemných jednáních. Před Brity by se tím dostala bonboniéra unijních výhod, ze které by si mohli nabírat plnými hrstmi. Platili bychom to samozřejmě my ostatní.Naštěstí pro nás všechny se ale zatím britské diplomacii její snahy o rozbití unijní jednoty nedaří. Až dosud si totiž státy Evropské unie uvědomují cenu, kterou bychom zaplatili. Nedošlo by pouze ke zhoršení obchodních vztahů a následnému zdražení zboží a služeb či vzniku nových překážek pro volný pohyb osob. Z jedné strany s naprosto nepředvídatelným americkým prezidentem Trumpem, pro kterého byla Evropa ještě před dvěma týdny nepřítelem, aby se z něj po summitu s Jean-Claude Junckerem stal příznivec EU a agresivním ruským prezidentem Putinem ze strany druhé, by se nám také mohli na hranicích zjevit záhadní zelení mužíčci, kteří se před pár lety objevili na Krymu. Svůj předvoj dnes už mají nejen v Pobaltí, ale třeba i na masivně obsazené ambasádě v Praze. Zatím se moc bránit neumíme – a na rozdíl od minulosti vůbec není jisté, že by nám náš spojenec zpoza Atlantiku přišel na pomoc.Nelze pochybovat o tom, že podobné "nabídky" na "speciální" dohodu s Británií dostává i premiér Babiš. Pevně doufám, že se nikdy nenechá zlákat do role černého koně britské snahy odejít s výhodami bez odpovědnosti a bude takové nemravnosti odmítat. Nakonec by na rozvolnění čtyř základních evropských svobod nedoplatil nikdo víc než jistá exportně orientovaná středoevropská ekonomika.