Václav Němec

První vánoční poselství, které prezident Zeman pronesl ve svém druhém funkčním období, přímo vybízí ke srovnání s novoročním projevem Václava Havla z roku 1999, jejž tehdejší prezident pronesl v obdobné situaci. Při této „literární komparaci“ především zaujme, že oba projevy z formálního hlediska vykazují podobnou strukturu: obsahují poděkování, připomenutí významných událostí uplynulého roku, zdůraznění dosažených úspěchů a pozitivních trendů, ale též kritiku dobových nešvarů a varování před nebezpečnými tendencemi ve společnosti atd. Právě na pozadí strukturních podobností však před námi o to zřetelněji vyvstanou rozdíly v obsahu a celkovém hodnotovém a ideovém zaměření obou prezidentů. Tak například Miloš Zeman ve svém letošním vánočním poselství jako hlavní událost roku vyzvedl své znovuzvolení a poděkoval především svým voličům. Naproti tomu Václav Havel se v novoročním projevu z roku 1999 o svém opětovném zvolení vůbec nezmínil. Zato však vyjádřil dík velmi rozmanitým věkovým, sociálním i profesním skupinám za jejich přínos k budování demokracie a podíl na zlepšování života společnosti, a to takřka s úzkostlivou snahou, aby snad nikoho neopomněl. Jako slova z jiného světa dnes zní zejména následující pasáž z tohoto projevu:Tato slova pozoruhodně kontrastují se závěrečnou částí letošního Zemanova vánočního poselství, v níž se prezident odvolává na průzkum důvěryhodnosti institucí agentury CVVM. Podle tohoto průzkumu údajně největší důvěry u občanů požívá armáda a policie, zatímco na chvostu pomyslného žebříčku důvěryhodnosti se ocitají televize, tištěná média a neziskové organizace. Prezident tvrdí, že to byl právě tento průzkum, jenž ho inspiroval k osvojení onoho „krásného termínu“ - nálepky „lepšolidé“ mající zjevně zahrnout zmíněné veřejné a především prezidentovy neoblíbence:Tato pasáž je hodná pozornosti také proto, že nám názorně odhaluje jednu z typických metod, jež prezident Zeman užívá ve svých veřejných vyjádřeních. Tuto metodu by bylo možno charakterizovat následovně: Nejprve si zjistěte, jaký je převládající názor dle průzkumu veřejného mínění, pak se nenápadně pasujte na hlas lidu, jenž na rozdíl od těch, kteří „nám“ radí, co máme dělat a co si máme myslet, reprezentuje „nás ostatní“ a přímo odezírá tužby a myšlenky z našich úst a myslí, a přitom zároveň deklasujte své kritiky a nasměrujte proti nim hněv lidu. Miloš Zeman tak umně míchá svůj populistický koktejl, v němž zabije hned několik much jednou ranou: povýší se na mluvčího většinového mínění, z ostatních učiní marginální menšinovou skupinu, zasadí kopance důležitým pilířům demokracie, jako jsou nezávislá média a občanská společnost, poštve proti sobě různé skupiny obyvatelstva dle zásady „rozděl a panuj“ a ještě si při tom vyřídí účty se svými kritiky. To vše opepří „krásným termínem“ převzatým z pravicově extremistických a dezinformačních serverů, který budou posléze do omrzení přežvykovat jeho odpůrci a kritici (včetně autora tohoto blogu), a tím mu teprve zajistí dokonalou publicitu.Neméně zajímavé je srovnání oněch částí projevů obou prezidentů, kde se věnují negativním společenským jevům a trendům. Prezident Zeman ve svém letošním vánočním poselství varoval před dvěma „hysterickými vlnami“ v podobě demonstrací za demisi vlády a „špiónománie“. Přitom nás neponechal na pochybách, že i v tomto případě ve skutečnosti cílí na dva významné opěrné pilíře demokratického systému: na ústavně zaručené právo shromažďovací a svobodu projevu a na instituce ochraňující demokratický stát před nepřátelskými akcemi nedemokratických mocností. Oběma těmto opěrným pilířům přitom opět uštědřil kopance s užitím několika chvatů protřelého populisty: Typickými „drobnými“ interpretačními posuny z pokojných demonstrací požadujících demisi trestně stíhaného premiéra, který navíc za podivných okolností nechal „uklidit“ vlastního syna na okupovaný Krym, vyrobil nelegitimní „demonstrace za svržení vlády“, jež navíc propojil s kontroverzní akcí poněkud předčasného úklidu květin z památníku na Národní třídě. Do toho všeho nemístně zapletl citáty z Masaryka. S prací BIS se pak vypořádal hospodským argumentem, že na špióny si přece vystačíme každý sám se svým selským rozumem, a svými bodrými vtípky o mandelince a dýchavičných lokálkách Českých drah.Václav Havel ve svém novoročním projevu z roku 1999 viděl poněkud jiná nebezpečí:“.Slova Václava Havla znějí dnes možná ještě aktuálněji a naléhavěji než před 19 lety a zvláštní shodou okolností jakoby cílila přímo na jeho současného nástupce. Havel prorocky pojmenoval rizika a tendence, které právě v současné české politice triumfálně vítězí nejenom nad pravdou a láskou, ale především nad elementární demokratickou kulturou, a tak podrývají samy základy demokratického systému. A je to právě náš „český Trump“, za něhož se sám hrdě označuje, který sice nestaví zdi na hranicích jako jeho americký pravzor, ale zato vytrvale buduje ony pomyslné zdi uvnitř české společnosti.Srovnání obou projevů podává výmluvné a zároveň smutné svědectví o tom, kam se česká politika posunula za posledních 19 let. Je z něj především patrné, do jaké míry se z české politiky vytratil duch humanity a tolerance. Nelze se zbavit dojmu, že vánoční poselství prezidenta Zemana představuje jakési rituální vymítání právě tohoto ducha. Tímto vymítáním se zároveň otevírá prostor pro démony strachů, kolektivních předsudků, intolerance a nepřátelství, které prezident Zeman kdovíproč stále znovu vypouští do české společnosti. Kontrast mezi oběma projevy názorně ukazuje, že Zemanův vánoční rituál je vymítáním právě těch dobrých duchů, které se pokoušel do české společnosti vnést Václav Havel. Démoni, kteří vyplňují takto vzniklé prázdno, ovšem nevěstí pro naši budoucnost nic dobrého.