Václav Žák

Šéfredaktor časopisu Listy. Vystudoval jadernou fyziku, pracoval na vývoji operačních systémů počítačů, studoval humanitní vědy, ekonomii a právo, organizoval bytové semináře, podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 působil v OF, OH, byl místopředsedou ČNR. Přednáší na seminářích v ČR i zahraničí. Do května 2009 byl předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Opakovaně odmítal členství v KSČ po roce 1990 i v ODS.