Václav Žák

žurnalistovi se ve válce nevyplácí stát jen na jedné straně barikády. Pokud si chce zachovat integritu. Jak se stalo, že USA provedly v roce 2003 intervenci do Iráku? Na to dnes není těžké odpovědět.Máme k dispozici autoritativní zprávu kterou nevypracoval nikdo jiný než Kongres Spojených států. Jmenuje se Reigning in the imperial presidency a jsou v ní popsány hlavní triky, lži a manipulace, které Dick Cheney a Donald Rumsfeld použili k vytvoření iluze, že se Saddám Husajn podílel na útoku z 11. září 2001.V případě Sýrie takovou zprávu zatím k dispozici nemáme. Máme pouze k dispozici ad nauseam opakovanou story o krvavém psu Asadovi a zločinci Putinovi, který ho drží u moci. V posledních dnech však story dostává trhliny. Video Carly Ortiz v show Jimmyho Dorea, který se Sýrii věnuje soustavně, je možná tím bodem obratu. Pokud by někdo z čtenářů věděl o někom, kdo by video otitulkoval česky, zasloužil by se o dobrou věc.https://www.youtube.com/watch?v=DCu8mNC1JyEJeho jiná videa lze také doporučit.Soudě podle příspěvků pod texty představují čtenáři Aktuálně značný intelektuální potenciál. Pokud některý z vás narazil na zdroj, který považuje za hodnověrný, velmi bych uvítal, kdyby se o něj s ostatními podělil. Pak to můžeme v dalším blogu shrnout.