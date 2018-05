Václav Žák

Interview BBC s bývalým velitelem námořnictva lordem Westem Britská veřejnoprávní stanice BBC nedávno pokrývala parlamentní diskusi o útoku Francie, Británie a Spojených států po údajném použití chloru v syrské Dúma.Redaktorka si do parlamentního studia pozvala bývalého velitele královského námořnictva admirála lorda Westa. Rozhovor uvedla poznámkou, že v rámci rozpravy vyjádřil pochybnosti o důkazech, které uváděl britský ministr obrany, francouzský prezident Macron a jiní o tom, co se v syrské Dúma stalo.Admirál West odpověděl, že zpravodajské informace nezapadají do místní situace. Vysvětlil redaktorce, že Asad vyhrává syrskou občanskou válku. Dúma se pokoušel dlouho dobýt a v okamžiku, kdy se mu to fakticky podařilo, a chystal se celou oblast obsadit, by použil chemické zbraně? „Lze stěží uvěřit, že to je pravda, vždyť musel čekat, že na to spojenci zareagují. Co by tím jeho armáda získala? Většina islamistických teroristů se stáhla a zůstalo tam pár žen a dětí. Jaký by mělo smysl použít proti nim chemické zbraně?“, ptal se admirál.Uvedl dále, že chemické zbraně v minulosti použili i někteří teroristé a pro ně by bylo obrovskou výhodou, kdyby se jim podařilo svést chemický útok na Asada, protože mohli počítat s odvetou Spojených států a snad i Francie a Británie.„Takže Vaše pochybnosti vyplývají z úvah o taktice a strategii a ne z nějakých důkazů?“, zeptala se moderátorka.Admirál souhlasil. Upozornil ji, že informace z místa nepocházejí od nezávislých pozorovatelů, protože Bílé přilby jsou víceméně součástí ozbrojené opozice proti Asadovi, jejíž některé složky jsou horší než islámský stát. Prohlásil, že kdyby byl poradce rebelů, poradil by jim, ať inscenují chemický útok a svedou ho na Asada, že to je jediný způsob, jak odvrátit jeho vítězství.Redaktorka se ho zeptala, jestli naznačuje, že zpravodajské informace a důkazy, o nichž hovořili francouzský prezident Macron a ministr obrany Gavin Williamson byly chybné?Lord West odpověděl, že mu nepřipadají dostatečně silné. Kdyby měli k dispozici odposlechy syrských důstojníků, kteří se rozhodují o použití chloru, pak by bylo třeba Asada klepnout přes prsty a ukázat, že mezinárodní společenství chemické zbraně nepřipustí, akce by byla odůvodněná a on by proti ní nic nenamítal.Dodal, že se zpravodajskými informacemi jsou špatné zkušenosti. Když on sám byl velitelem obranného zpravodajství, byl pod obrovským politickým tlakem, aby potvrdil, že bombardování Bosny naplňuje vytčené cíle, což nebyla pravda, takže ví, že se se zpravodajskými informacemi může dít leccos a on si pouze chce být jistý.Moderátorka se ho kupodivu nezeptala. kdo ho nutil, aby lhal, ale konstatovala, že ruský ministr zahraničí Lavrov obvinil západní země, že důkazy jsou podvržené a vzhledem tomu, že Británie je v informační válce s Ruskem na tolika frontách, jestli je rozumné vyjadřovat pochybnosti veřejně a jestli tím, vzhledem k jeho pověsti a předchozí kariéře, nevzniká nebezpečí, že kalí vodu?Lord West zopakoval, že pokud byl Asad útok nespáchal, je to pro Západ mimořádně špatná zpráva a je třeba vědět, jak to bylo.Dodal, že podle jeho názoru nebyla politika britské vlády vůči Asadovi moudrá už od roku 2013. Asad je podle něj nepochybně odpudivou bytostí, nicméně je syrským prezidentem, a pokud se s ním nejedná, vede to přinejmenším k prodloužení občanské války. Moderátorka mu skočila do řeči a zeptala se, jestli náhodou nedodává Rusům důvěryhodnost.Admirál řekl, že Rusko používá lež jako pracovní nástroj a že ho ruská tvrzení nezajímají. Jde mu o to, že z vojenského hlediska se v Dúma jedná o mimořádnou situaci a že není možné vždy věřit lokálním informacím, protože nepocházejí z nezávislých zdrojů.Moderátorka se zeptala, že pokud má pravdu a chemické zbraně použili rebelové, pak se tři státy, které provedly útok, dopustily ohromné chyby se závažnými důsledky?Admirál opáčil, že v tom případě by se ukázalo, že Západ naletěl, což se ve válce stává a že by se poučil a příště si dával větší pozor.Od 16. dubna 2018 je video k dispozici na YouTube.Na stránkách BBC ho vyhledavač nevyhledá. Upřímně řečeno, ani se nedivím. Není to zrovna příklad nestranné žurnalistiky. Barikádnické vidění světa, které moderátorka předvedla, ukazuje názorně, kam informační válka posunula kdysi etalon liberální žurnalistiky.