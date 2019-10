Vendula Zahumenská

Klimatická změna je dnes hlavním tématem kdekterých novin nebo zpráv. Zatímco se ale píše a mluví o demonstracích a okázalých summitech, v pozadí zůstávají návrhy na změny, které by mohly reálně zlepšit naše okolí. Jednou z možností je výstavba nových bytových domů, nákupních center, kancelářských komplexů nebo hal, které umí hospodařit se srážkovou u vodou. Je až absurdní, že rok za rokem betonujeme pole a zastavujeme každý kousek volné krajiny nevzhlednými monstry nejrůznějších logistických hal a průmyslových areálů. Stejně tak ve městech rostou další a další "moderní paneláky", kolem kterých je ale žalostně málo zeleně. Přitom existují technologická řešení, která umožňují, aby byly budovy pokryté zelenými zdmi nebo aby rovné střechy pokrývala tráva a keře a aby dešťová voda neodtékala zbůhdarma do kanálu, ale vsákla se do půdy. Jak je možné, že si naše legislativa neumí poradit s něčím tak jednoduchým, jako je požadavek na velké developery, aby svoje projekty stavěli s ohledem na lidi, na zdraví a na přírodu?Ministerstvo životního prostředí před časem přišlo se zprávou, že by velké průmyslové areály měly mít zelené střechy. Ano, to je pravda, řekneme si. Co ale udělají ministerstva dál? A myslí si to stejné ministerstvo pro místní rozvoj? Souhlasí a udělá pro to vše, co je v jeho silách? To nevím. Zatím jsou podobná prohlášení více než opatrná a málokde se objeví razantnější požadavek na to, aby investoři a developeři nesli svůj díl odpovědnosti za negativní dopady svého podnikání. Než se dočkáme pořádné právní úpravy, bude to zřejmě ještě trvat. Současně ale nemáme roky na to, abychom něco připravovali a mezitím se bude stavět a stavět ve stejném stylu jako dnes. Nelze říci, že se stavět nemá. Je ale možné prohlásit, že se investoři a developeři musí chovat slušně a myslet nejen na zisk, ale i na to, jaké jsou dopady jejich podnikání. A snažit se je vykompenzovat.V ideálním světě by to fungovalo bez zákonů a příkazů. V tom našem je to jinak. Zatím zůstává veškerá tíha na obcích a městech. Ty musí vyjednávat s investory a snažit se s nimi uzavřít takové smlouvy, které budou stavebníky nutit realizovat nejen potřebnou veřejnou infrastrukturu jako je vodovod, kanalizace nebo třeba kruhový objezd, ale také zelené střechy nebo polopropustné cesty a volné plochy s trávou a vodní prvky. Vyjednávání jsou ale namáhavá a složitá a když investor neprojeví alespoň minimální ochotu jednat, může prakticky postavit cokoli bez ohledu na obec a její obyvatele. Obcím zkrátka chybí pořádná opora.Že stavět a současně myslet na ostatní jde, dokazuje firma LIKO-S, která ve Slavkově u Brna vybudovala "živou halu". Ta dokáže ochladit svoje okolí až o 10°C, na rozdíl od svých nevydařených betonových kolegyň, které naopak sálají jako výkonná kamna. Zmíněná stavba nepotřebuje klasickou klimatizaci, a dokonce je vyřešeno čištění vody, která se dále užívá k zálivce zelených prvků. Bohužel je to jen jedna z mála vlaštovek, která dobrou praxi nedělá (ale inspiruje).Těžko se ale všichni stavebníci chytnou za nos a řeknou si: "Odteď už stavím jen pořádně a myslím na kvalitu, ne na kvantitu!" Obce by ale mohly jít na věc systematicky. Základem dobrého územního rozvoje je pořádný územní plán – ten je pro stavebníky závazný. A právě do něj by měly být zahrnuty regulace, které budou po investorech vyžadovat minimální standardy pro hospodaření se srážkovými vodami. Na každém pozemku, kde se má stavět, by muselo být vyhrazeno určité procento povrchům, které zasakování umožňují. Pak už by bylo na investorovi, jak výsledné hodnoty dosáhne – někdo by zvolil kvalitní zelené střechy, někdo by ponechal více volné plochy, jiný by vysázel dostatek stromů a na parkovišti u obchodního domu by doplnil vhodné odvodňovací systémy, aby voda neodtekla jen do kanálu anebo se neznečistila. V zahraničí se tento mechanismus obvykle nazývá Green Space Factor.V Česku není problém podobné regulativy do územních plánů zavést, obce by ale potřebovaly metodické vedení ze strany ministerstev. Samosprávy potřebují podporu při jednání s investory jako sůl. Jejich postavení totiž není zrovna silné a v oblasti adaptačních opatření jsme stále na docela novém území. Bylo by fajn, kdyby starostové a starostky, kterým na jejich obcích záleží, dostali taky možnost s tím něco dělat. Ideální příležitost se přitom nabízí už několik měsíců – nový stavební zákon, který nechává napsat ministerstvo pro místní rozvoj. Zatím v něm ale skutečné řešení problémů se suchem nenajdete ani s dobrou lupou.